La ménopause : en parler franchement

La ménopause est une étape normale de la vie des femmes, souvent vécue avec son lot de tracas et de désillusions. Dans une bande dessinée drôle et décomplexée, Marie Pavlenko fait exploser ce tabou et dédramatise ce passage obligé.

Marie Pavlenko, autrice, et Joséphine Onteniente, illustratrice, s’emparent du sujet et répondent aux questions que se posent les femmes sur la ménopause, avec franchise et drôlerie, dans une bande dessinée intitulée Moi, je veux être une sorcière. les thèmes sont abordés frontalement et sans chichi. L’autrice raconte pourquoi après 50 ans, les femmes disparaissent des radars de la société et milite pour plus de sororité.

Dans nos sociétés occidentales, quand on a cinquante ans , on disparait des écrans, de la société, de l’espace médiatique, culturel… Une femme n’est plus bonne à rien, à partir du moment où elle ne peut plus enfanter. Extrait de « Moi, je veux devenir une sorcière… »

L’histoire met en scène une bande copines qui parlent librement de leur vie intime. Mais elle révèle aussi des données médicales, des chiffres, des informations sur les symptômes qui peuvent, ou pas, toucher les femmes. Son message principal est que l’on peut vivre cette période, de façon sereine et joyeuse. Car, la ménopause, c’est aussi la liberté, la fin des règles, des douleurs, de l’inconfort. Le temps de se consacrer à sa propre vie, ses envies, ses projets.

Notre appareil génital et notre corps se rabougrissent, on se ride et on a du poil au menton. C’est drôle, hein les vieilles qui piquent ? Extrait de « Moi, je veux devenir une sorcière… »

La ménopause, c’est quoi ?

La ménopause correspond à la fin des règles (menstruations) et donc l’arrêt de la fertilité.

L’âge moyen de la ménopause se situe à 51 ans mais les premiers symptômes, ceux de la périménopause, se manifestent en moyenne autour de 47 ans. Les œstrogènes naturellement sécrétés par l’ovaire disparaissent, et chamboulent tout. Mais de manière différente chez chaque femme.

On dit que la ménopause est véritablement installée lorsque les règles sont absentes depuis une année. Ameli.fr

En France, 83 % des femmes de 50-54 ans sont ménopausées. On dit que la ménopause est véritablement installée lorsque les règles sont absentes depuis une année. Elle entraîne de nombreux symptômes comme les bouffées de chaleur, l’irritabilité, l’insomnie, un risque accru de cancer et des problèmes cardio-vasculaires…

Mais, pour de nombreuses femmes aussi, il s’agit d’une libération, le premier bénéfice étant la fin des contraintes et des douleurs liées aux règles.

A lire absolument : Moi, je veux être une sorcière, ménopause, le dernier tabou, de Marie Pavlenko, illustration de Joséphine Onteniente. Edition Bayard graphic, 22 euros.