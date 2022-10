La bronchiolite : une maladie très contagieuse

La bronchiolite est une maladie respiratoire courante et très contagieuse. Elle provoque chez les bébés une toux et une respiration difficile, rapide et sifflante. Bien que bénigne, elle peut nécessiter un passage aux urgences, voire une hospitalisation.

Elle est due à un virus, le plus souvent le Virus respiratoire syncytial (VRS). Le virus provoque une inflammation des parois des bronchioles et une augmentation des sécrétions responsables d’un phénomène d’obstruction.



En ce début d’octobre, on ne parle encore pas d’épidémie mais plusieurs régions françaises sont très touchées par la bronchiolite. Une situation précoce estiment les autorités sanitaires. En général, elle démarre fin octobre, atteint un pic fin décembre puis se termine fin mars.

Les Hauts-de-France, l’Île-de-France, la Nouvelle-Aquitaine et l’Occitanie sont en pré-épidémie de bronchiolite. Santé publique France

[#Bronchiolite] Bulletin hebdomadaire du 5 octobre

➡️ Passage en phase pré-épidémique dans les régions Hauts-de-France, Ile-de-France, Nouvelle-Aquitaine et Occitanie.

👉 Pour consulter le bulletin https://t.co/6ZikWgCUic pic.twitter.com/zTsJcNykdO — SantépubliqueFrance (@SantePubliqueFr) October 5, 2022

Les signes

un simple rhume ou rhinopharyngite avec une légère fièvre,

un épisode de gêne respiratoire avec toux et une respiration rapide et sifflante. Sa phase aiguë dure en moyenne dix jours et les deux premiers jours nécessitent une surveillance importante du nourrisson,

l’enfant peut avoir des difficultés à s’alimenter.



Les symptômes s’atténuent en quelques jours et l'enfant guérit en 8 à 10 jours, mais une toux résiduelle peut persister une quinzaine de jours avant de disparaître.

Les conseils aux parents

nettoyer le nez du nourrisson au moins six fois par jour avec du sérum physiologique, en particulier avant de lui donner à boire ou à manger,

lui donner régulièrement à boire pour éviter la déshydratation ou encore fractionner ses repas (lui donner à manger plus souvent et en plus petites quantités)

veiller à l’aération de toutes les pièces du logement (particulièrement la pièce où il dort),

le coucher sur le dos à plat et ne jamais fumer près de lui.

Quand doit-on s’inquiéter ?

Si l’enfant est gêné pour respirer ou s’il a des difficultés pour manger ou téter, les autorités sanitaires conseillent de consulter rapidement un médecin. Dans certains cas, des séances de kinésithérapie respiratoire pourront être prescrites.

Il est préférable de se rendre rapidement aux urgences si l’enfant se trouve dans un des cas suivants,

il est âgé de moins de six semaines,

il s’agit d’un ancien prématuré âgé de moins de trois mois,

il a déjà une maladie respiratoire ou cardiaque identifiée,

il boit moins de la moitié de ses biberons à trois repas consécutifs,

il vomit systématiquement,

il dort en permanence, ou au contraire, pleure de manière inhabituelle et ne peut s’endormir.

A savoir : Le virus présent dans la salive et les sécrétions du nez est transmis par les sécrétions bronchiques (éternuements, postillons, toux, mouchage…) ou un contact entre personnes (baiser) et indirectement, par l’intermédiaire des mains ou d’objets souillés par la salive (jouets, linges de toilette, aliments ou boissons contaminés…).