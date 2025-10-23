Grippe : pourquoi il est important de se faire vacciner

La campagne de vaccination contre la grippe saisonnière a démarré le 14 octobre. L’hiver dernier, l’épidémie a causé la mort de plus de 17 000 personnes, selon les chiffres de Santé publique France, un bilan bien au-dessus de la moyenne annuelle.

L’épidémie de grippe de l’hiver dernier a été très sévère tant au niveau des hospitalisations que des décès, note le dernier bulletin de Santé publique France. Depuis le 14 octobre, les seniors de plus de 65 ans et les personnes fragiles ont reçu un bon de l’Assurance maladie les invitant à se faire vacciner.

Plus de 17 000 décès

Le virus de la grippe a provoqué la mort de 17 600 personnes, dont 92 % avaient plus de 65 ans. Plus de 30 000 personnes ont été hospitalisées. Pour les autorités sanitaires, la saison 2025-2026 sera donc placée sous haute vigilance, notamment en encourageant la vaccination pour les publics fragiles. Car il faut éviter au maximum la propagation du virus.

Augmenter la couverture vaccinale

On observe depuis plusieurs années une baisse de la couverture vaccinale antigrippale. L’hiver dernier, seules 46,5 % des personnes à risque avaient reçu le vaccin contre la grippe et 21,7 % des plus de 65 ans celui contre le Covid. L’Organisation mondiale de la santé (OMS) recommande une couverture vaccinale de 75 % pour les populations à risque. Nous sommes loin du compte en France.

Or, on sait aujourd’hui qu’un patient grippé multiplie par 6 son risque de faire un infarctus, et que 10 % d’entre eux font un accident cardiovasculaire. Près de 80 % des personnes admises en services de réanimation en 2024-2025 à cause de la grippe (et pour lesquelles le statut vaccinal était renseigné) n’étaient pas vaccinées.



Vaccination pour les enfants et les adolescents

Pour la deuxième année consécutive, il est proposé aux enfants de 2 à 17 ans, même sans maladie chronique, de se faire vacciner avec une prise en charge à 65 % par l’Assurance maladie. Plusieurs pays, dont le Royaume-Uni, recommandent la vaccination des plus jeunes, surtout pour ralentir la circulation virale dans la population.

Qui peut se faire vacciner ?

Près de 19 millions de personnes sont concernées en métropole. Les personnes éligibles sont les suivantes, selon l’Assurance maladie: