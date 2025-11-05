Si vous aussi, vous deveniez ex-fumeur ? 

Revoici le Mois sans tabac qui fête cette année ses 10 ans et le message est clair : « Augmentez vos chances de devenir ex-fumeur. » Grâce à cette opération de prévention, près de 3 millions de personnes ont déjà tenté d’arrêter de fumer. Et si on essayait ?

Difficile de décrocher de la cigarette et pourtant il existe des traitements efficaces, qui sont remboursés. Et le bénéfice est immédiat : après vingt-quatre heures, on élimine le monoxyde de carbone et on retrouve une bonne oxygénation.

Arrêter de fumer : se faire aider

« Le tabac reste le 1er facteur de risque de cancers évitables, responsable de 68 000 nouveaux cas chaque année », rappelle la Ligue contre le cancer.

Arrêter de fumer est « bénéfique pour tous les organes, pour la peau, les poumons, pour le sommeil… », explique la docteure Marion Adler, médecin tabacologue à l’hôpital Antoine Béclère (Paris). Mais il faut être aidé. « Car sans rien, on souffre du manque de nicotine. » Aujourd’hui, on dispose de traitements remboursés (depuis 2018) qui ont prouvé leur efficacité, comme les patches, les gommes à la nicotine, le spray, la cigarette électronique qui vont aider à diffuser de la nicotine toute la journée.

Les médicaments aussi font partie de l’arsenal thérapeutique. Toutes ces solutions sont à la portée du fumeur et sont à discuter avec le médecin ou le tabacologue qui prescrira la plus adaptée à votre profil. Et si l’envie de fumer revient, « il ne faut pas pas hésiter à reprendre de la nicotine, surtout pour éviter de retoucher une cigarette, parce que sinon, on replonge. C’est une des drogues les plus addictives », alerte la docteure Adler.





Retour du Champix

Depuis juin dernier, le Champix (ou varénicline) est de nouveau disponible, sur ordonnance et remboursé. C’est un médicament dont la molécule cible puis bloque les récepteurs de la nicotine afin d’interrompre l’envie de fumer. Il avait disparu des officines, soupçonné de provoquer des pensées suicidaires, mais les études récentes permettent d’écarter ces risques.

Actuellement, les effets indésirables les plus fréquemment rapportés sont les nausées, les insomnies ou les maux de tête. Mais pour les gros fumeurs, ce traitement a prouvé son efficacité, a rappelé la Haute Autorité de santé (HAS).

Enfin, les tabacologues suggèrent que les thérapies alternatives (sophrologie, hypnose…) peuvent être utiles en accompagnement du dispositif de sevrage.

Toutes les solutions pour arrêter de fumer sur le site du Mois sans tabac.