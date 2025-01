Grippe : 87 hôpitaux ont déclenché le « plan blanc »

En raison de l’épidémie de grippe particulièrement virulente qui sévit en France, 87 hôpitaux ont déclenché un « plan blanc », selon le ministère de la Santé.

L’épidémie de grippe qui a commencé en France en novembre 2024 a gagné en intensité lors des vacances de fin d’année. Elle dépasse désormais le pic de l’hiver 2023-2024. Le « plan blanc » permet de déprogrammer certaines opérations ou de rappeler des personnels en congés pour faire face à l’afflux de patients aux urgences. Seules les opérations les plus urgentes sont assurées.

Grippe virulente

La grippe est présente sur tout le territoire français « avec un niveau d’intensité exceptionnellement élevé à l’hôpital », selon le bulletin hebdomadaire de l’institut Santé publique France (BEH), publié début janvier. Et ceci dans toutes les classes d’âge, « excepté chez les 5-14 ans ».

Plusieurs facteurs peuvent expliquer cette virulence : cette année, c’est « le virus A (H1N1) qui circule majoritairement avec une co-circulation dans une moindre mesure du virus B/Victoria », précise le BEH. Deux virus qui sont connus pour leur virulence.

Autre facteur : la faible couverture vaccinale. L’année dernière, si 54 % des personnes éligibles au vaccin gratuit pour les personnes à risque s’étaient réellement fait vacciner, le taux de couverture semble être encore plus faible cette saison, confirme Santé publique Hauts-de-France.

Hôpitaux en tension

Lors de la première semaine de janvier 2025, le nombre de passages aux urgences pour syndrome grippal était de 18 391, soit 5,2 % des passages (contre 5 % en dernière semaine de 2024), selon le BEH. Et le nombre d’hospitalisations après passage pour syndrome grippal était de 3 946, soit 5,4 % de l’ensemble des hospitalisations (contre 4,2 % en dernière semaine de 2024).

Le 9 janvier, le ministère de la Santé faisait état de 87 établissements hospitaliers sous haute tension, autant d’hôpitaux ayant déclenché un « plan blanc ». Ce dispositif permet en effet de déprogrammer certaines opérations ou encore de rappeler des personnels en congés.

Il est encore temps de se faire vacciner

Pour éviter de se retrouver à l’hôpital, les autorités sanitaires rappellent qu’il est encore temps de se faire vacciner contre la grippe. Car la plupart des patients hospitalisés en urgence dans un état grave ne sont pas vaccinés alors même qu’ils sont éligibles. Le vaccin contre la grippe est recommandé chez les personnes âgées de 65 ans et plus, les immunodéprimés, les nourrissons de plus de six mois atteints de comorbidités, les femmes enceintes et les résidents en établissements médico-sociaux.

Le vaccin contre la grippe permet de réduire les formes graves et les hospitalisations. Santé publique France

Après la vaccination, dix jours sont nécessaires pour être immunisé contre les formes graves de la maladie.

Gestes barrière

Les gestes barrière sont toujours d’actualité et représentent un excellent moyen de se protéger contre toutes les affections hivernales : port du masque dans les transports ou dans les lieux où il y a du monde, lavage fréquent des mains, aération des pièces.