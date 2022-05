Fin du masque dans les transports dès lundi 16 mai

Olivier Véran, ministre de la Santé, a annoncé la fin de l’obligation du port du masque dans les transports en commun, dès lundi 16 mai. Il reste recommandé pour tous ceux qui l’estime nécessaire.

« La situation épidémique s’améliore. Nous ne sommes pas encore sortis de cette cinquième vague. La pandémie n’est pas terminée. Mais le nombre de nouveaux diagnostics au quotidien diminue. La situation hospitalière s’améliore », a-t-il précisé.

Olivier Véran a donné de bonnes nouvelles sur le front de l’épidémie de Covid-19. Dès le lundi 16 mai, le masque ne sera plus obligatoire dans les transports : métro, bus, train, avion et taxis.

Dans l’Union européenne aussi, dès le 16 mai, plus de masque dans les aéroports et à bord des avions.

Attention, il y a des exceptions.

Le Covid n’a pas disparu, mais les efforts de tous les Français payent : nous savons quel comportement adopter face au virus et comment nous en prémunir. C’est cela qui nous permet dès lundi prochain de lever de nouvelles restrictions. pic.twitter.com/7VFqv6ziLL — Olivier Véran (@olivierveran) May 12, 2022

Masque et pass sanitaire encore de rigueur dans certains lieux

Le port du masque reste obligatoire dans les lieux de santé, comme les hôpitaux et les Ehpad. Le pass sanitaire y est maintenu. Et dans les pharmacies ? Depuis début mars, le responsable peut le rendre obligatoire dans son établissement. Pour protéger les plus fragiles.

« Le virus continue de circuler. Les responsables des officines sont incités à maintenir l‘obligation de port du masque dans leurs locaux », indique l’Ordre des pharmaciens sur son site.

un isolement d’au moins une semaine sera toujours imposé après un test positif. Santé publique France.

Soignants

Les soignants sont toujours soumis à l’obligation du pass vaccinal. Le virus circulant encore « trop » pour le ministre. Il s’apprête à saisir la Haute Autorité de santé (HAS) de cette question, qui se prononcera « dans les prochaines semaines », rajoute Olivier Véran.