L’hexane, un solvant dérivé du pétrole se retrouverait en grande quantité dans notre alimentation. Des lanceurs d’alerte et des associations tirent la sonnette d’alarme sur cette substance qui pourrait contaminer nos assiettes.

L’hexane, nouveau scandale sanitaire ? Dans son livre De l’essence dans nos assiettes, enquête sur un secret bien huilé, le journaliste d’investigation Guillaume Coudray dénonce ce qu’il appelle « une contamination générale de la population ».

De son côté Greenpeace met en garde, après avoir enquêté sur le sujet pendant un an : « l’hexane, un solvant neurotoxique avéré et un potentiel perturbateur endocrinien, dérivé du pétrole, a été détecté dans 36 des 56 produits alimentaires analysés – des huiles aux laits infantiles, en passant par le poulet ». Certes, les taux mesurés (entre 0,05 et 0,08 mg/kg) restent en dessous des seuils réglementaires, mais ils restent, pour l’ONG, dangereux pour la santé et doivent être réévalués.

L’hexane, un mélange d’hydrocarbures, toxique pour la santé

Ce solvant, mélange d’hydrocarbures est autorisé et encadré. Il est utilisé pour l’extraction d’huiles (colza, tournesol) et employé dans la fabrication de produits alimentaires courants tels que les margarines, les laits infantiles, les biscuits industriels, les barres protéinées, les produits végétariens et certains compléments alimentaires destinés aux femmes enceintes. Incolore, inodore et insipide, l’hexane se retrouverait sous forme de résidus dans nos assiettes.

Le problème est que selon les méthodes que l’on utilise pour l’extraire, il peut contaminer les aliments et nuire à la santé de certaines populations (femmes enceintes, bébés…).

L’Institut national de recherche et de sécurité (INRS) indique que l’hexane peut provoquer des irritations cutanées, des troubles neurologiques tels que la somnolence ou des vertiges, et des effets graves sur la fertilité. En cas d’ingestion accidentelle, il peut même être mortel. Le danger actuel réside surtout dans les résidus présents dans certains aliments, dont les effets à long terme sur la santé humaine sont préoccupants, avertit l’institut.

Vers une interdiction ?

Greenpeace France demande aux pouvoirs publics d’« agir immédiatement pour protéger la santé de la population et mettre fin à l’usage de ce solvant dangereux ». L’ONG estime qu’il est possible de faire autrement. D’ailleurs, l’agriculture biologique n’utilise pas d’hexane. Cela prouve bien qu’il est possible d’offrir des produits sûrs pour le consommateur.

Depuis, le dossier avance. En mai dernier, la Commission européenne a demandé à l‘Autorité européenne de sécurité des aliments (EFSA) de plancher sur la pertinence de l’utilisation de l’hexane dans l’agroalimentaire.

Dernièrement, une mission parlementaire sur le sujet a été lancée pour « informer, sensibiliser et préparer l’interdiction de ce solvant au profit de solutions respectueuses de la santé et de l’environnement ».