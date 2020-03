L’Etablissement français du Sang (Efs) a un besoin criant de dons, en cette période d’épidémie de Covid-19. On peut donc continuer à donner sans risque, sauf en cas de symptômes grippaux ou de fièvre.

Le donneur doit se munir de son attestation de sortie où il existe un motif qui peut être coché (le 4e) : celui de l’assistance aux personnes vulnérables.

Des mesures de distanciation sont mises en place dans les lieux de collecte. Donneurs et personnel doivent respecter les gestes barrières pour limiter les risques de transmission du virus.

Il faut continuer à donner car les produits sanguins sont rapidement périssables.

« Le confinement ne doit pas empêcher le don, insiste Stéphane Noël, directeur de l’Etablissement français du sang en Ile-de-France, dans le journal le Parisien.

L’Efs insiste sur le fait que les produits sanguins sont obsolètes assez rapidement : 7 jours pour les plaquettes et 42 jours pour les globules rouges. Le mot d’ordre est donc de donner de façon régulière et pas non pas tous en même temps.

Pour trouver une collecte : https://dondesang.efs.sante.fr/trouver-une-collecte