Dépasser l’éco-anxiété

L’association « On est prêt », très engagée sur les questions écologiques, mobilise les acteurs de la société autour de ce thème. Un rapprochement avec Mutuelle Entrain est actuellement en préparation.

L’urgence écologique est l’enjeu majeur du XXIe siècle. Les alertes scientifiques se multiplient et, dans notre quotidien, nous ne pouvons que constater les effets du dérèglement climatique et de l’effondrement de la biodiversité. Pourtant, malgré ces évidences, les décisions politiques ne sont toujours pas à la hauteur de la situation et, depuis quelque temps, on assiste même à une montée de discours qui mettent en doute cette réalité. En France ou dans le monde, cette tendance à contester, voire à rejeter, ces constats d’urgence ne cesse de prendre de l’ampleur.

Mais, pour une grande partie de la population, la prise de conscience est déjà enclenchée, et elle s’accompagne souvent du sentiment de peur d’un avenir sombre. Ce phénomène, que l’on nomme désormais « éco-anxiété », est à la source de la création de l’association « On est prêt ». Fondé en 2018 par Magali Payen, ce mouvement regroupe des citoyens, des artistes, des influenceurs, des scientifiques et des lanceurs d’alerte mobilisés autour des questions écologiques.

Convention citoyenne pour le climat

Magali Payen a d’abord travaillé pour un grand groupe audiovisuel avant de décider de changer de vie. « Il y a une quinzaine d’années, j’ai ouvert les yeux sur la catastrophe écologique, raconte-t-elle. C’est une prise de conscience sans retour possible, qui m’a fait réaliser que mon éco-anxiété secouait ma vie. J’ai eu besoin d’agir pour me sentir à ma place. » Rapidement, « On est prêt » s’engage sur le terrain et prend de l’ampleur. Le mouvement contribue notamment à la mise en place de la Convention citoyenne pour le climat.

C’est normal d’avoir peur, mais cela ne doit pas se transformer en panique. Il faut reconnaître qu’il y a une menace et y faire face de la bonne manière. Magali Payen

Dans le même temps, Magali Payen fonde « Imagine 2050 », qui permet de constituer un réseau de professionnels intervenant dans le champ de la transition écologique. Avec ces deux structures, elle mène des campagnes de sensibilisation afin d’inciter la société à agir, à l’échelle individuelle et collective.

Retrouver l’élan et l’énergie de passer à l’action

Il y a quelques mois, elle a fait une intervention devant des mutuelles, car les enjeux de santé liés à la situation écologique sont nombreux. Elle a notamment présenté le programme « Tu flippes ? », développé par « On est prêt », avec des psychothérapeutes, des médecins et des sociologues.

« C’est un test, disponible sur notre site internet, qui permet de mesurer son niveau d’éco-anxiété, explique-t-elle. Si on dépasse un certain seuil, il est important de se faire accompagner. C’est normal d’avoir peur, mais cela ne doit pas se transformer en panique. Il faut reconnaître qu’il y a une menace et y faire face de la bonne manière. »

« Tu flippes ? » propose d’agir en plusieurs étapes et de « prendre soin de soi pour prendre soin du monde ». Retrouver l’élan et l’énergie de passer à l’action nécessite une reconnexion à la nature, au corps, aux autres. Mutuelle Entrain s’est montrée intéressée, et un rapprochement est envisagé. « Les mutuelles ont un rôle indispensable à jouer sur les sujets de prévention et d’action. Mutuelle Entrain pourrait ainsi nous aider à relayer l’alerte scientifique, à encourager la prise de conscience et à accompagner les personnes à agir », conclut Magali Payen.