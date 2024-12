Comment éviter les intoxications au monoxyde de carbone ?

Il existe des gestes de prévention pour éviter les intoxications au monoxyde carbone (CO) qui émane de certains de nos appareils de chauffages. Chaque hiver, environ 3 000 personnes sont victimes d’une intoxication oxycarbonée. Parmi elles, une centaine en meurt.

Il est invisible, inodore, non irritant. Et pourtant, le monoxyde de carbone est dangereux, voire mortel. Il se forme lors de la combustion incomplète du bois, du charbon, du fioul, du gaz ou d’autres carburants. Il peut ainsi être libéré par des appareils à combustion mal entretenus ou utilisés dans de mauvaises conditions : par exemple en laissant un chauffage d’appoint non électrique allumé en continu. Ce gaz, une fois inhalé, pénètre dans le sang et prend la place de l’oxygène. Pour éviter des intoxications, il est important de bien vérifier les sources de chaleur dans les logements, prévient l’Anses.

Les gestes de prévention

Afin de limiter les risques d’intoxication, il est recommandé de :

faire vérifier et entretenir tous les ans les installations de chauffage et de production d’eau chaude ainsi que les conduits de fumée (ramonage mécanique) par un professionnel qualifié dans votre résidence principale, et secondaire le cas échéant. Demandez-lui une «attestation d’entretien» qui prouve que l’appareil est bien entretenu ;

aérer votre logement au moins 10 minutes par jour, même s’il fait froid ;

maintenir vos systèmes de ventilation en bon état de fonctionnement et ne jamais obstruer les entrées et sorties d’air ;

respecter les consignes d’utilisation des appareils à combustion indiquées par le fabricant : ne pas faire fonctionner les chauffages d’appoint plus de deux heures de suite ; placer impérativement les groupes électrogènes à l’extérieur des bâtiments ; ne jamais utiliser pour se chauffer ou cuisiner en intérieur des appareils non destinés à cet usage (cuisinière, brasero, barbecue, etc.).

Les signes d’une intoxication

Les symptômes (maux de tête, fatigue, nausées) apparaissent plus ou moins rapidement et peuvent toucher plusieurs personnes au sein d’un même foyer. Une intoxication importante peut conduire au coma et être mortelle, parfois en quelques minutes. Il faut donc agir vite :

aérer immédiatement ;

arrêter les appareils de chauffage ou et de cuisson à combustion ;

évacuer les lieux sans attendre ;

appeler les secours en composant le 15 (Samu), le 18 (pompiers), le 112 (numéro d’urgence européen), le 114 (pour les personnes malentendantes), ou un centre antipoison (numéro d’urgence 24h/24, 7j/7 : 01 45 42 59 59).

La prise en charge des personnes intoxiquées doit intervenir rapidement, dès les premiers symptômes, et peut nécessiter une hospitalisation.

Bon à savoir : des détecteurs utilisables dans votre logement sont vendus dans le commerce (grandes surfaces, magasins de bricolage). Assurez-vous qu’ils portent la norme européenne NF EN 50291 sur leur emballage.

