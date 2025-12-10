Bronchiolite : pensez au vaccin !

La bronchiolite est présente sur tout le territoire français et les hôpitaux arrivent à saturation. En Ile-de-France, 14 bébés ont dû être transférés vers d’autres régions faute de place pour les accueillir. Et pourtant, un vaccin préventif existe.

Les dernières données publiées par Santé publique France montrent que près de 3 000 bébés de moins d’un an sont passés aux urgences pour une bronchiolite. Parmi eux, 974 ont été hospitalisés (ce qui représente 36,5 % des hospitalisations de cette tranche d’âge, contre 32,2 % la semaine précédente). Une hausse qui aurait pu être évitée grâce à la vaccination.

Un vaccin efficace contre la bronchiolite

Un vaccin – le Beyfortus – est disponible sur le marché depuis 2023, à faire chez le médecin traitant ou le pédiatre. Et depuis septembre 2025, les nourrissons peuvent même en bénéficier à la maternité. Il permet d’apporter aux bébés les armes pour se défendre pendant environ cinq mois. Parmi les études, l’une publiée dans la revue scientifique The Lancet en mai dernier observait une réduction de 83 % en moyenne du risque d’hospitalisation chez les enfants de moins de 13 mois.

Il est encore temps de vacciner les bébés pour les protéger et éviter l’engorgement des hôpitaux et des urgences. La Société française de pédiatrie

Il est possible également de vacciner la mère pendant la grossesse afin qu’elle procure ses anticorps au bébé.

Manque d’information de la part des parents

Les soignants qui accueillent les enfants à l’hôpital pour les cas de bronchiolite rapportent que les parents manquent d’information sur le vaccin. Les autorités sanitaires rappellent que le pédiatre et le médecin traitant sont les deux interlocuteurs privilégiés pour informer les parents et administrer le vaccin. « Il est encore temps de vacciner les bébés pour les protéger et éviter l’engorgement des hôpitaux et des urgences », avertit la Société française de pédiatrie, d’autant que les plus fragiles non immunisés risquent des complications graves. »

C’est quoi la bronchiolite ?