Baignade : attention aux noyades

C’est un chiffre qui fait froid dans le dos. Avec près de 200 morts depuis le 1er juin, le nombre de noyades a doublé par rapport à 2024, alerte Santé publique France qui vient de publier son bulletin et qui recommande la plus grande vigilance aux baigneurs.

En France, 702 noyades ont eu lieu en France entre le 1er juin et le 23 juillet, dont 193 mortelles, dont 27 enfants et adolescents, soit une hausse de 50 % comparée à l’an dernier, déplorent les autorités sanitaires. Les fortes chaleurs ont poussé les Français à se baigner plus et pour certains dans des lieux non autorisés.

Baignade en milieu naturel : attention danger

Les plus grands dangers se situent dans les endroits non aménagés et non surveillés. Le risque dans ces lieux « est réel et augmenté en cas de consommation d’alcool », rappelle Santé publique France. « La réglementation, notamment les interdictions de baignade, doit être respectée quel que soit l’âge », insiste l’agence sanitaire.

Si cette hausse des noyades mortelles a concerné toutes les classes d’âge, les adolescents sont fortement touchés : 27 enfants et adolescents ont perdu la vie en 2025 contre 15 en 2024, et 30 % des jeunes noyés (13 à 17 ans) sont morts, contre 13 % sur la même période un an plus tôt.

Près de la moitié (47 %) des noyades mortelles survenues depuis le 1er juin ont eu lieu dans quatre régions : Provence-Alpes-Côte d’Azur, Occitanie, Nouvelle-Aquitaine et Auvergne-Rhône-Alpes.