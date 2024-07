Pas de punaises dans les bagages !

Comment éviter de rapporter, dans ses bagages, des punaises de lit ? Telle est la question que se posent de nombreux voyageurs en cette période de vacances. Conseils pratiques pour mettre à distance ces maudits parasites.

Disparue en France dans les années 1950, la punaise de lit a fait son grand retour sur tout le territoire.

En cause : les voyages internationaux. En effet, 40 % des cas seraient liés à un séjour en hôtel ou en location de vacances et le développement des résistances aux insecticides, explique l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail (Anses).

Nuisible, qui es-tu ?

De la taille d’un pépin de pommes (de 4 à 7 millimètres de long), donc visible à l’œil nu, de forme ovale, très plat, cet insecte parasite de couleur brune se cache le jour dans des recoins sombres.

Les chambres à coucher et les salons avec canapé sont principalement touchés. Elles ne sautent et ne volent pas. La punaise de lit effectue son repas sanguin plutôt la nuit et peut survivre plusieurs mois sans se nourrir. Elle peut piquer jusqu’à 90 fois en une seule nuit, provoquant des démangeaisons parfois insupportables. Leur développement est rapide, et il est donc important d’intervenir au plus vite en cas d’apparition, afin d’éviter au maximum l’étendue de l’infestation.

Chasse à la punaise de lit

Voici les conseils pour éviter d’en rapporter dans vos bagages.

Rechercher leur trace ou celle de leurs déjections (petits amas noirs de un à 5 millimètres), au niveau du lit ou des armoires et à proximité des meubles, plainte, interstices de parquets, ourlets des rideaux tables de nuit…

Déposer les bagages en hauteur sur une chaise ou un porte valise et les laisser le plus souvent possible fermés.

Ne déposer ses vêtements sur le lit ou dans une armoire qu’après y avoir exclu la présence de l’insecte. En cas de doute, il est préférable d’enfermer les bagages dans des sacs en plastique pour éviter la dissémination.

Au retour, effectuer un contrôle des bagages avant de les ranger et les isoler dans un sac en plastique au moindre doute.

En cas de suspicion d’infestation, décontaminer les affaires en les lavant à + 60° ou en les séchant au sèche-linge à plus de 40°, durant 30 minutes, ou encore en les congelant durant au moins 48 heures, passer l’aspirateur sur et dans les bagages.

Est-ce qu’elles peuvent nuire à la santé ?

Les piqûres des punaises de lit créent des problèmes dermatologiques et allergiques, allant de la simple piqûre à des manifestations généralisées pouvant s’apparenter à une poussée d’urticaire.

En cas d’infestation sévère, certaines personnes risquent de souffrir d’anémie, de fatigue, d’anxiété ou de dépression.

Les piqûres de punaises de lit disparaissent naturellement sous dix jours et ne nécessitent pas de soins particuliers. Nettoyez-vous la peau et essayez de ne pas vous gratter afin d’éviter toute surinfection.

Si vous souffrez de démangeaisons persistantes, consultez votre médecin qui pourra vous prescrire une crème pour vous soulager.

A ce jour, les punaises de lit ne sont pas des vecteurs de maladies.