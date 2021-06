En France, les noyades sont responsables de 1000 décès par an. Elles sont la première cause de mortalité par accident de la vie courante chez les moins de 25 ans. Rappel des bons réflexes pour une baignade sereine.

Avec la pandémie et les confinements, l’apprentissage de la natation chez les enfants a été compromis depuis mars 2020. Et, de nombreux Français n’ont pu pratiquer à cause de la fermeture des piscines. Alors, cet été et pendant les vacances, la vigilance est de mise, rappelle Santé publique France dans sa dernière étude.

Déjà 128 noyades accidentelles du 1er au 13 juin 2021, responsables de 41 décès. Santé publique France

Les règles simples à respecter

Apprenez tous à nager, le p lus tôt possible pour les enfants mais il n’est jamais trop tard, on peut apprendre à tout âge

Baignez-vous toujours avez vos enfants et surveillez-les en permanence

Choisissez les zones de baignade surveillées

Respectez les interdictions de baignade

Tenez compte de votre état de forme et ne surestimez pas votre niveau de natation

Ne consommez pas d’alcool avant et pendant la baignade

Avant de vous baigner, prévenez un proche. Entrez dans l’eau progressivement.

En piscine, avec les enfants

Aucun dispositif de sécurité ne remplace votre vigilance

Baignez-vous en même temps que vos enfants ou désignez un seul adulte responsable de la surveillance

Ne faites pas autre chose lorsque votre enfant se baigne

Ne restez pas le regard fixé sur votre téléphone ou votre tablette

Ne vous absentez pas, même quelques instants

Soyez particulièrement vigilants lors des baignades dans des piscines « hors-sol » (non enterrées) qui ne disposent pas de dispositif de sécurité

En mer, pas d’imprudences

Nagez dans les zones de baignade surveillées

Nagez accompagné ou en signalant votre lieu de baignade

Nagez avec une bouée de nage en eau libre

Évitez la pleine mer et nager le long du rivage

Pour les plus petits, une série de tutoriels gratuits et ludiques sur le site du ministère des Sports.