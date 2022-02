Arrêt du tabac : une campagne de sensibilisation pour les personnes précaires

Une grande campagne est organisée par Santé publique France pour sensibiliser les personnes les plus précaires, à l’arrêt du tabac.

Le tabagisme augmente chez les personnes fragiles économiquement. Aussi, Santé publique France lance une nouvelle campagne d’incitation à l’arrêt du tabac à destination des fumeurs et en particulier des personnes les plus défavorisées.

[ #Tabac ] Santé publique France, en partenariat avec @Sante_Gouv et @Assur_Maladie , lance aujourd’hui une campagne d’incitation à l’arrêt du tabac visant en particulier les fumeurs les plus fragiles sur le plan socio-économique. 📄 Lire communiqué https://t.co/mzHCb9K44V pic.twitter.com/WdVUC0oLZM

En 2020, les chiffres montrent que le taux de fumeurs augmente en particulier chez les personnes dont les revenus sont les moins élevés, alors qu’il reste stable dans la population générale.

Le tabagisme chez les plus précaire est passée de 30 % en 2019, à 33 % en 2020.

Les inégalités sociales concernant le tabagisme restent ainsi très marquées en 2020, avec 15 points d’écart entre les plus bas et les plus hauts revenus.

Santé publique France