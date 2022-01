Covid-19 : le vaccin Novavax arrive en France

Un nouveau vaccin contre le Covid-19, Novavax, arrive en France. Le cinquième validé en Europe. Il est depuis le 14 janvier, recommandé par la Haute Autorité de santé (HAS).

Ce sérum anti-covid est le premier à protéine recombinante, technique utilisée depuis de nombreuses années partout dans le monde, comme celui contre l’hépatite B et la coqueluche.

Novavax concerne les primo-injections. Il sera disponible dès la fin février, pour les adultes, selon un schéma à deux doses espacées de trois semaines. Les rappels ne sont pas concernés. Ni les femmes enceintes, pour l’instant.

#COVID19 | Retrouvez les derniers travaux de la HAS sur la vaccination dans un dossier Covid-19 actualisé ➡ place des vaccins Nuvaxovid® de #Novavax et Covid-19 de #Janssen dans la stratégie vaccinale — Haute Autorité de santé (@HAS_sante) January 15, 2022

Vaccin à protéines recombinantes

Et, voilà que les vaccins à protéines recombinantes refont surface. Le nouveau Novavax, (Nuvaxorid) sera disponible en France contre le Covid-19 et ce n’est pas un vaccin à ARN. Cette « technologie a fait la preuve de son efficacité et de sa sécurité dans la production d’anciens vaccins », selon la HAS, pourrait convaincre ceux qui refusent les vaccins à ARNm.

Nuvaxovid est administré en deux doses par voie intramusculaire espacées de 3 semaines. Il n’a pas d’autorisation de mise sur le marché (AMM) pour un rappel même s’il est « probable » pour la HAS que « l’obtention d’une protection durable nécessite l’administration d’une dose de rappel à distance de la primovaccination ». Nuvaxovid se présente sous forme d’un flacon de 10 doses prêt à l’emploi. Il peut être conservé 9 mois au réfrigérateur entre + 2 °C et + 8 °C.

Vaccin efficace ?

Nuvaxovid présente une « très bonne efficacité contre les formes symptomatiques de Covid-19 (près de 90 %), et en particulier contre les formes sévères avec près de 100 % d’efficacité (à partir de 7 jours après la deuxième injection, NdlR) », remarque la HAS. Mais, son efficacité à long terme contre les variants Delta et Omicron « qui ont émergé après la fin du suivi des essais cliniques, reste à confirmer », souligne l’autorité sanitaire.

Les effets indésirables les plus fréquents sont généralement de gravité légère à modérée et de courte durée, plus fréquemment après la deuxième injection et chez les moins de 65 ans : sensibilité (69 %) et douleur (58 %) au site d’injection, fatigue (47 %), maux de tête (43 %) et malaises (37 %). Les données cliniques disponibles à ce jour sur l’innocuité du vaccin chez les femmes enceintes restant « très limitées », la HAS recommande plutôt les vaccins à ARNm chez les femmes enceintes.