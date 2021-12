Vous êtes de plus en plus nombreux à effectuer vos achats de Noël en ligne. Mais pour éviter les mauvaises surprises, mieux vaut être bien informé de vos droits et, surtout, des devoirs du vendeur.

1 Informations claires

Caractéristiques du bien ou du service, moyens de paiement acceptés, éventuelles restrictions de livraison, cautions et garanties, modalités de résiliation ou possibilités de frais supplémentaires… Toutes les informations relatives à un produit vendu en ligne doivent obligatoirement être communiquées au consommateur de manière compréhensible, claire et lisible. Une fois la commande payée, le marchand doit adresser à l’acheteur une con rmation de commande, accompagnée d’un formulaire pour permettre le retour du produit si besoin.

2 Livraison

Le professionnel est tenu de livrer le produit ou de fournir le service à la date ou dans le délai indiqué lors de la commande. Sans cette mention, le e-commerçant doit s’en acquitter au plus tard 30 jours après la commande. Si ces délais ne sont pas respectés, le vendeur peut annuler

le contrat de vente. Au professionnel de rembourser alors à l’acheteur la totalité des sommes perçues, dans les 14 jours.

3 Changement d’avis

Le consommateur a la possibilité de changer d’avis sur son achat. Ce droit de rétractation peut être exercé avant la livraison du bien ou la fourniture de la prestation, ce qui entraîne la résiliation du contrat de vente.

4 Évitez les arnaques

Méfiez-vous des offres trop alléchantes, privilégiez les achats sur des sites d’e- commerce connus et les espaces de paiement en ligne sécurisés (avec une adresse url en “ https ” et un pictogramme cadenas). Évitez aussi de passer vos commandes à l’aide d’une connexion wifi publique, que ce soit dans un café, un hôtel ou encore une gare.

5 N’enregistrez pas vos coordonnées bancaires

Certaines applications et navigateurs vous proposent d’enregistrer vos coordonnées bancaires pour ne pas avoir à les renseigner ultérieurement.

Or, ces terminaux ne sont pas nécessairement conçus pour garantir une sécurité optimale des données bancaires.

En cas de problème avec le vendeur

Contactez d’abord le service client. Si aucun accord n’est trouvé, envoyez une lettre recommandée ou un e-mail a n de mettre en demeure le vendeur de procéder la livraison ou au remboursement de votre commande. Sans résultat, il est possible de saisir le médiateur

de la consommation compétent, indiqué dans les conditions générales de vente (CGV).