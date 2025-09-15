Violences éducatives ordinaires : pour le bien de l’enfant ?

Des affaires de violence éducative ont récemment fait la une des journaux. Or, des centaines d’études montrent aujourd’hui sa nocivité sur la santé mentale et physique des enfants.

« Une bonne fessée de temps en temps, ça n’a jamais fait de mal à personne et ça remet les idées en place. » Cette phrase, que l’on a tous entendue, est tout simplement fausse. La fessée fait désormais partie de ce qu’on appelle les « violences éducatives ordinaires » (VEO), c’est-à-dire « tout acte de violence physique, psychologique ou verbale infligé aux enfants sous couvert d’éducation », explique la psychiatre Muriel Salmona, fondatrice de l’association Mémoire traumatique et victimologie, membre de la Commission indépendante sur l’inceste et les violences sexuelles faites aux enfants (Ciivise) et de la commission d’enquête indépendante sur les violences sexuelles et physiques commises à Notre-Dame de Bétharram.

Les VEO sont utilisées pour faire obéir l’enfant, pour le soumettre à une règle ou le punir. « C’est comme s’il fallait le dresser pour l’éduquer, lui apprendre à bien fonctionner en société en passant par la peur, la terreur, le stress ou la pression. » Les fessées, gifles, cris, menaces, humiliations et autres punitions sont considérés comme des VEO.

Des méthodes prohibées

La loi du 10 juillet 2019, inscrite dans le Code civil et désormais rappelée dans le carnet de santé, a marqué une étape importante dans la lutte contre ces pratiques. Ce texte condamne toute forme de violence physique ou psychologique infligée aux enfants, y compris au sein de la famille. Elle s’inscrit dans la continuité de la Convention internationale des droits de l’enfant (Cide), ratifiée par la France en 1990.

Pourtant, les VEO ont loin d’avoir cessé dans notre pays, souvent infligées par des parents qui reproduisent, inconsciemment, ce qu’ils ont subi. Mais ces méthodes laissent des séquelles : « Toutes les grandes études internationales sur la question, et il y en a environ 300 aujourd’hui, démontrent que les VEO ont des conséquences psychotraumatiques sur la santé de l’enfant, qu’elles aggravent les troubles du comportement, nuisent à la socialisation et impactent le développement cognitif », ajoute Muriel Salmona.

EN ÉTAT DE SIDÉRATION

« Le cerveau des enfants est extrêmement vulnérable aux situations de violence et de stress. Si on met une fessée à une petite fille ou

à un petit garçon qui fait une bêtise, explique la psychiatre Muriel Salmona, il va effectivement s’arrêter. Mais pas parce qu’il a compris qu’il faisait quelque chose qui ne se fait pas. Il va s’arrêter parce qu’il est en état de sidération. La peur génère des hormones de stress si élevées que le cerveau et le circuit émotionnel se déconnectent. C’est ce qui conduit au psychotraumatisme. »

Ainsi, selon la psychiatre, à chaque fois que l’enfant se trouvera face à une situation identique à celle qui a généré la fessée traumatique,

il va « s’agiter, s’énerver, voire se rouler par terre, non pas parce qu’il fait un caprice mais parce que cela lui rappelle une situation de douleur psychique intense qu’il a déjà vécue. »

« T’es nul »

...

Ce contenu est réservé aux abonnés ou aux adhérents de la mutuelle.

Vous pouvez trouver le code d'accès dans l'édition papier de Viva Magazine, en bas de page dans le cahier central.

Veuillez vous identifier pour afficher l'article. Veuillez vous identifier pour afficher l'article.