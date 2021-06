Et si on arrêtait de vapoter pendant les vacances ? Bonne idée : les produits utilisés ne sont pas tous sans danger.



La e.cigarette fait de plus en plus d’adeptes en France, mais on ne connaît pas encore bien les conséquences

sur la santé, surtout si l’on regarde du côté des produits de vapotage. C’est pourquoi l’Agence nationale

de sécurité sanitaire (Anses) a décidé d’examiner 30 000 d’entre eux. Résultat ? Non seulement certains sont dangereux, mais beaucoup sont non conformes car « ayant une concentration trop élevée en nicotine », relève l’agence. L’analyse révèle surtout que, en 2020, 3,5 % des produits en question contenaient encore au moins un ingrédient Cmr (cancérogène, mutagène, reprotoxique). Sur la même période, 0,06 % étaient composés d’au moins

un ingrédient interdit (vitamine, caféine, taurine).

Beaucoup trop de substances chimiques

Goût tabac mais aussi vanille ou même cacahuète, les substances chimiques présentes dans les produits de vapotage rivalisent d’originalité. Ces additifs (qui dissimulent l’âpreté de la nicotine) sont plus ou moins nombreux selon les produits. Sont présents également des sucres et édulcorants (glucose/fructose) et des acides utilisés dans les sels de nicotine.

Des risques pour la santé



Même si le vapotage est sans doute moins nocif que la cigarette, certaines substances pourraient être dangereuses et provoquer des allergies, des irritations des voies respiratoires, de la gorge et des yeux. D’autant qu’elles recouvrent une grande diversité d’ingrédients, de mélanges, de fabricants et de pratiques de consommation.

Le « Fait maison » : à éviter

Autre élément mis en avant par l’Anses : la pratique du Do it yourself (« faites-le vous-même »), qui prend de l’ampleur. Un tiers des vapoteurs déclarent fabriquer exclusivement ou souvent leur e-liquide, dont plus de 60 % pour des raisons économiques. Ce qui représente un réel danger pour les vapoteurs eux-mêmes et leur entourage, les produits trouvés sur Internet n’étant pas toujours homologués.

OÙ S’INFORMER ?

www.anses.fr/fr/content/produits-du-vapotage ou Data.gouv.fr

www.cancer-environnement.fr/ 392-Cigarette-electronique.ce.aspx