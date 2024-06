L’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé a annoncé faire évoluer les conditions de prescription de ce médicament afin « d’empêcher son détournement pour la prise de poids à des fins esthétiques ».

Après l’Ozempic, un anti-diabétique prisé pour ses vertus amaigrissantes, voici la Périactine. Depuis quelque temps, des dizaines de jeunes femmes utilisent cet antihistaminique à mauvais escient. Leur but : prendre du poids, et surtout des fesses. Car la Périactine, dont l’appellation originale est la cyproheptadine, est aussi connue pour stimuler l’appétit.

L’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé (ANSM) s’était déjà inquiétée de cette tendance en 2022. Deux ans plus tard, l’ANSM a pris une décision radicale pour enrayer le phénomène. A partir du 10 juillet 2024, la Périactine sera délivrée uniquement sur ordonnance.

Un antihistaminique qui fait prendre du poids

Ce médicament est indiqué pour lutter contre les symptômes allergiques, provoqués notamment par la rhinite, la conjonctivite ou l’urticaire. Mais au moment de sa commercialisation, dans les années 1970, on le prescrivait aussi pour favoriser la prise de poids. On a supprimé cette indication en 1994, rappelle la Société française de pharmacologie et de thérapeutique.

Elle a toutefois perduré, notamment sur le continent africain, avant d’arriver en France. Sur les réseaux sociaux, des jeunes femmes en quête de la « silhouette sablier » de Kim Kardashian vantent les mérites de la Périactine, filmant des boîtes du médicament à côté de sandwichs gras.

Nous avons eu des signalements d’effets indésirables graves, des convulsions, une agitation, ou de la tachycardie. Isabelle Yodjian, directrice médicale de l’ANSM

Celles-ci cherchent surtout à grossir des fesses et des seins. Mais, comme l’a souligné Isabelle Yodjian, la directrice médicale de l’Agence de sécurité du médicament, auprès de France Info : « Cette prise de poids n’est pas toujours localisée aux endroits souhaités. »

Des effets secondaires non négligeables

Surtout, détourner la Périactine de son usage peut engendrer de sérieux effets secondaires. Baisse de vigilance, somnolence, constipation, trouble de la vision, palpitations… Ces derniers peuvent devenir dangereux. « Nous avons eu des signalements d’effets indésirables graves, des convulsions, une agitation, ou de la tachycardie. Ces effets ne sont pas anodins », a indiqué Isabelle Yodjian.

C’est un médicament qui est hyper mauvais pour le foie, ça le détruit. Témoignage de Camilia

Les professionnels de santé ne sont pas les seuls à tirer la sonnette d’alarme. Sur les réseaux, certaines influenceuses mettent en garde leur communauté.

C’est le cas de cette jeune femme, qui alertait des risques liés au mésusage de la Périactine, il y a déjà un an : « Moi les filles, j’en prenais 5/6 par jour, je me trouvais trop maigre et je voulais absolument prendre du poids. En l’espace d’un mois j’ai pris presque 10 kilos. Mais ce médicament va vous faire dormir tout le temps. Vous aurez des vertiges et des nausées. C’est un médicament qui est hyper mauvais pour le foie, ça le détruit. »

Reste à espérer que la nécessité d’une ordonnance pour se procurer de la Périactine suffise pour endiguer cet autre mésusage médicamenteux.