« Ces échanges avec les personnes âgées sont vraiment précieux pour moi »

Carlos Loeb est bénévole à la Croix-Rouge depuis cinq ans. Chaque semaine, il rend visite aux anciens isolés avec qui il aime partager des moments joyeux et des discussions.

« J’avais très envie de m’engager pour aider les gens depuis longtemps, mais je ne savais pas de quelle manière. Quand une amie m’a parlé de son activité à la Croix ­Rouge, j’ai voulu la rejoindre. C’était important pour moi de passer par une structure organisée où j’allais pouvoir être formé et épaulé. Il y a cinq ans, j’ai commencé à rendre visite aux pensionnaires de l’Institut national des Invalides à Paris.

Ces personnes âgées sont d’anciens militaires ou des blessés de guerre, des civils victimes d’attentats… Je parle avec eux, je les accompagne dans le parc ou aux concerts. Ils me racontent leur parcours, leurs blessures, et leurs fiertés, j’aime écouter ces instants de vie. Au fil des ans, un vrai lien s’est noué entre nous. Je me rends là-bas dès que possible, plusieurs fois par semaine, ou selon mon emploi du temps. Parfois je passe après le travail, juste pour leur faire un coucou et qu’ils voient un visage familier.

...

Ce contenu est réservé aux abonnés ou aux adhérents de la mutuelle.

Vous pouvez trouver le code d'accès dans l'édition papier de Viva Magazine, en bas de page dans le cahier central.

Veuillez vous identifier pour afficher l'article. Veuillez vous identifier pour afficher l'article.