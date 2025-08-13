Faire du sport l’été : les conseils

Une petite baignade pour démarrer la journée, une promenade l’après-midi et, pour finir, une partie de volley sur la plage… C’est décidé : l’été sera sportif.

Certes, pratiquer une activité physique est une excellente idée pour garder la forme, mais avant, quelques précautions peuvent se révéler utiles, notamment pour les plus casaniers.

Règle numéro 1 : échauffez-vous !

Avant de vous lancer dans une activité physique, échauffez-vous, assouplissez-vous et étirez l’ensemble de votre corps. Mieux, préparez-vous durant les semaines qui précèdent vos vacances, afin de vous assouplir et de renforcer votre musculature : pédalages, ciseaux, sautillements, etc. Commencez doucement.

Pensez à vous hydrater

La déshydratation peut favoriser les claquages, les tendinites, voire d’authentiques ruptures tendineuses (comme celle du tendon d’Achille). Alors, si vous passez toute la journée sur la plage, avant de vous lancer dans une partie de beach-volley, pensez à vous hydrater suffisamment, avant et après l’effort. Et n’oubliez pas de porter un T-shirt et un chapeau pour éviter les surprises du soleil.

Pour garder la forme l’été, quel sport choisir ?

Celui qui vous fait plaisir ! L’essentiel est de ne pas commencer trop fort mais progressivement cela vous évitera les courbatures qui vous cloueront au lit, voire les blessures, que peut engendrer la pratique d’un sport qui ne correspond pas à vos caractéristiques physiques.

L’aquagym et la natation sont très recommandées, surtout si vous souffrez de troubles circulatoires. Et pourquoi pas un stage de tennis, ou des randonnées à vélo ou à pied en montagne, en évitant les heures chaudes. En vélo, en plus du casque, pensez à protéger vos yeux avec des lunettes de soleil afin d’éviter insectes et poussières. Si vous aimez les sports d’équipe, le beach volley peut vous tenter. Certes, le sable permet d’amortir les mouvements. Mais attention, cette surface irrégulière et instable malmène les pieds et les chevilles. Prudence donc si vous jouez sur la plage. L’alternance de zones humides et dures et de zones sèches et souples augmente le risque d’accidents articulaires. Surveillez vos genoux : un terrain meuble est à l’origine d’accidents graves survenant lors des sauts et des chutes – entorses du ligament interne latéral et rupture du ligament croisé antérieur.

Pour ceux qui souffrent d’une affection particulière, le mieux est de consulter son médecin, qui fixera les limites à ne pas dépasser et qui pourra donner des conseils, par exemple pour une personne diabétique : ajuster la dose d’insuline en cas de diabète.

Et les seniors ?

Quant aux seniors en bonne santé, ils peuvent pratiquer toutes les activités physiques qui les tentent, indique le médecin, c’est juste un problème d’intensité. Il faut savoir accepter que l’on n’a plus vingt ans. Attention toutefois aux sports collectifs (beach-volley), qui présentent d’importants risques de collision, pouvant entraîner des lésions ostéo-articulaires.