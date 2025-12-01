Pas de lien démontré entre téléphone portable et cancer

L’usage du téléphone portable ne donnerait pas le cancer, selon l’Agence nationale de sécurité sanitaire qui recommande cependant la prudence, en particulier pour les enfants.

La dernière enquête de l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail (Anses) vient de rendre ses résultats sur les effets sanitaires de l’usage du téléphone portable. Il n’y aurait pas de relation de cause à effet entre ce dernier et les risques de développer un cancer.

Quels effets ont les ondes téléphoniques sur la santé humaine ?

En faisant la synthèse et après l’analyse de 250 études disponibles sur les effets nocifs de l’usage du téléphone portable sur la santé, l’Anses conclut « qu’il n’y a pas de lien de cause à effet entre l’exposition aux ondes radio et le cancer ». « Nous nous sommes penchés sur les ondes radioélectriques, utilisées par les communications hertziennes, TV, radio, la téléphonie mobile, les objets communicants, etc., et non les basses fréquences émises par les lignes à haute tension », résume Olivier Merckel, chef de l’unité d’évaluation des risques liés aux agents physiques.

Il y a en effet, des altérations de cellules, mais celles-ci sont transitoires. « Lorsque l’exposition s’arrête, elles arrivent à se réparer et reviennent à leur état initial », précise l’Anses.

Protéger les enfants

Toute la population quasiment étant exposée aux ondes téléphoniques et les usages évoluant très vite, l’agence précise toutefois qu’une grande prudence s’impose vis-à-vis des enfants qui sont exposés de plus en plus tôt. « Il s’agit d’une question de santé publique : tout le monde y est exposé, de plus en plus jeune, avec 98 % des plus de 12 ans qui utilisent un téléphone mobile dont les technologies évoluent, avec la 4G, la 5G… », observe l’Anses.

Recommandations

L’agence rappelle les recommandations :

• Téléphoner en utilisant un kit mains libres, un haut-parleur, ce qui réduit l’exposition directe de la tête, augmenté avec l’exposition à la 5G

• Tenir éloigné le téléphone du corps, ce qui suffit à diminuer très fortement son exposition

• Avoir un usage modéré du téléphone surtout pour les jeunes enfants

L’Anses précise qu’un suivi régulier de l’usage du téléphone portable est nécessaire. De nouvelles études sont nécessaires sur « des effets sur la fertilité ou le fonctionnement cérébral ». L’agence rendra une expertise sur les effets de l’usage des réseaux sociaux chez les adolescents en janvier. Une étude européenne est également en cours (Cosmos).