La maladie de Lyme ou borréliose est causée par une bactérie (Borrelia) transmise lors d’une piqûre de tique. Quelles sont les nouveautés dans la prise en charge des personnes infectées ?

La Haute Autorité de santé (HAS) a actualisé ses recommandations concernant la prise en charge des personnes infectées par la bactérie Borrelia. Désormais, le traitement par antibiotique se fait sur dix jours.

Maladie de Lyme : c’est quoi ?

La maladie de Lyme est très répandue dans l’hémisphère Nord. C’est une infection transmise par une piqûre de tique, porteuse de la bactérie Borrelia. Seulement 15 % des tiques sont infectées par cette bactérie. Et même infectées elles peuvent ne pas avoir le temps de la transmettre.

Quels signes ?

Le plus souvent, on remarque une rougeur cutanée indolore, en forme d’anneau, qui apparait autour de la piqûre dans les trente jours. Plus tardivement et rarement, apparaissent des signes neurologiques, rhumatologiques, cardiaques ou ophtalmologiques.

Aujourd’hui, le “Lyme long” est enfin reconnu par les autorités sanitaires.

Quelle prise en charge ?

On peut faire une prise de sang, précise la HAS, qui détecte des anticorps dirigés contre la bactérie, mais ce n’est pas obligatoire. Chez l’enfant et l’adulte, le traitement se fait par un antibiotique dédié, la doxycycline, pendant dix jours, contre quatorze précédemment.

Le « Lyme long »

Aujourd’hui, le « Lyme long » est enfin reconnu par les autorités sanitaires. C’est une vraie nouveauté très attendue par les associations de patients. Car quelquefois, comme le Covid, ce syndrome post-infectieux se prolonge après le traitement (on ne sait pas encore pourquoi) et peut alors bouleverser la vie de la personne infectée. Elle ressent encore une grande fatigue, des douleurs musculo-squelettiques, des troubles de la mémoire, de la concentration…

Il est conseillé alors de s’adresser à l’un des Centres de référence et de compétence des maladies vectorielles à tiques (CRMVT) présents partout sur le territoire.

Ce n’est pas suffisant

Malgré ces avancées, l’association France Lyme (qui regroupe les patients atteints de cette maladie) regrette que des traitements déjà accessibles dans d’autres pays européens et outre-Atlantique ne soient pas encore disponibles en France et dénonce un manque de moyens pour la rechercher sur le « Lyme long ».

Les précautions à prendre

• Porter des chaussures fermées, des chaussettes hautes, des pantalons serrés aux chevilles et des manches longues.

• Après la balade, faire une inspection complète du corps.

• Si vous trouvez une tique sur vous, il faut la retirer à l’aide d’une pince ou d’un tire-tique, que vous trouverez en pharmacie. Enlevez-la perpendiculairement à la peau, en tournant doucement dans le sens inverse des aiguilles d’une montre et surtout sans arracher la tête. N’utilisez pas de désinfectant pour l’endormir, cela peut augmenter le risque d’infection de la zone touchée. Celle-ci doit être désinfectée après l’extraction de la tique.