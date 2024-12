« L’idée, c’est de créer un moment festif qui célèbre le partage et l’amitié »

Bernard Chevet est bénévole au Secours populaire de Haute-Garonne. Chaque année, il participe au réveillon de fin d’année organisé pour les bénéficiaires de l’association identifiés comme personnes isolées.

« Je suis bénévole depuis l’âge de 14 ans. A cette époque, je collectais des denrées alimentaires pour lutter contre la faim dans le monde. Par la suite, j’ai rejoint une association spécialisée dans le handisport où je suis resté trente-quatre ans !

Il y a une dizaine d’années, j’étais éducateur à l’Institut des aveugles de Toulouse, et une de mes connaissances qui œuvrait depuis longtemps au sein du Secours populaire m’a donné envie de l’y rejoindre. Je me suis familiarisé peu à peu avec les initiatives menées par cette association et je suis devenu bénévole permanent. J’ai été séduit par ses valeurs et son éthique : la solidarité, l’entraide, la confiance et l’absence de jugement envers les personnes en difficulté.

Certains n’ont jamais participé à un réveillon de leur vie !

Je participe notamment aux réveillons de Noël organisés chaque année en direction des bénéficiaires du Secours populaire de Toulouse identifiés comme étant des personnes isolées. Cela se fait au siège, on prépare la salle, la table, on met des guirlandes, des paillettes…

L’idée c’est que ça soit un véritable moment de fête, de joie, qui célèbre le partage, l’amitié, le plaisir d’être ensemble, de bien manger et de danser. Lorsque l’on voit le résultat, les sourires et la joie sur le visage des gens, ça fait vraiment plaisir. Certains n’ont jamais participé à un réveillon de leur vie ! Pour les bénévoles du Secours populaire, c’est également une autre façon de se rencontrer, de mieux se connaître. Cela crée un lien supplémentaire entre nous, au bénéfice de tous. »