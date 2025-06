L’été, on préserve ses yeux du soleil

Avec l’arrivée des beaux jours, nos yeux sont plus exposés aux rayons ultraviolets. En cas de surexposition, des lésions, parfois irréversibles peuvent survenir. C’est pourquoi il est essentiel de porter des lunettes de soleil pour les protéger.

UV : attention danger

Les rayons ultraviolets (UVA et UVB), sont néfastes pour les yeux. En France métropolitaine, le rayonnement est particulièrement fort entre mai et août. Et c’est entre midi et 14 heures, à l’heure d’été, qu’il demeure le plus dangereux. « Le risque est décuplé à proximité de surfaces brillantes, comme le sable, l’eau ou la neige, en raison de la réverbération, ainsi qu’en haute montagne, précise la docteure Laurence Desjardins, ophtalmologiste à l’Institut Curie (Paris), directrice administrative et scientifique de la Société française d’ophtalmologie (SFO). Même par temps couvert, il faut se méfier, car les rayons traversent la masse nuageuse. » Pour connaître l’intensité des UV dans votre région, consultez le site de Météo France. Il est recommandé de porter des lunettes à partir d’un indice UV de 4.

Quels sont les risques ?

« Le risque premier d’une surexposition aux rayons UV, c’est la kératite », avertit la docteure Laurence Desjardins. Il s’agit d’une inflammation douloureuse de la cornée qui provoque une sensation de brûlure. « C’est une sorte de « coup de soleil de l’œil », une brûlure cornéenne. Heureusement, cette affection est bénigne et guérit en quelques jours avec des collyres et le maintien des yeux dans l’obscurité », explique l’ophtalmologiste.

A plus long terme, une exposition chronique aux UV peut engendrer des lésions dégénératives de la conjonctive et parfois des lésions précancéreuses, voire des carcinomes conjonctivaux. Ces affections touchent particulièrement les agriculteurs et les populations des pays chauds.

Les UV sont aussi un facteur d’accélération de la cataracte, c’est-à-dire d’opacification du cristallin. Conséquences ? Une baisse progressive de la vue, une mauvaise perception des contrastes et une sensibilité accrue à la lumière.

La DMLA, une menace à ne pas négliger

