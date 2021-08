La traditionnelle course cycliste des Mutuelles de France Alpes du Sud, qui s’est déroulée les 26 et 27 juin, a rassemblé la fine fleur du cyclisme amateur national sur le territoire de la communauté des communes du Sisteronais-Buëch.

Ce sont 150 coureurs qui se sont élancés, samedi 26 juin, au départ du Grand Prix cycliste des Mutuelles de France Alpes du Sud pour deux jours de course aux alentours de Sisteron. C’est le jeune espoir Joris Chaussinand (Team AG2R Citroën U23) qui, à 19 ans, a remporté l’épreuve et enfilé le maillot jaune. Il s’est également adjugé le maillot du meilleur grimpeur.

« J’ai beaucoup aimé cette course, mon objectif est de devenir professionnel », soulignait cet espoir du cyclisme français à l’arrivée. Bastien Fontaine a, quant à lui, remporté le classement Rush, tandis que Marco Duffaud enfilait le maillot blanc du meilleur espoir. Partie de Sisteron, la course, en deux étapes et toute en faux plats, passait par Curbans, Monêtier-Allemont, Le Poêt, Eyguians, Thèze, Laragne, et se terminait au coeur du joli village perché d’Upaix.

De nombreux coureurs engagés

« Si nous n’avions pas limité cette épreuve à 150 participants, nous aurions eu plus de 200 engagés pour cette course, dont nous avons fêté les 30 ans cette année », a précisé Michel Borgna, le président du club cycliste de la Roue d’Or sisteronaise et organisateur de la course.

Michel Borgna a également salué et qualifié « d’historique » le partenariat de son club avec la mutuelle : « Nous y sommes très attachés » a-t-il ajouté. Cycliste passionné, Jean- Marc Eyraud, le président de la Mutuelle de France Alpes du Sud, était, bien sûr, également au bord de la route. « Comme notre mutuelle, cette compétition fonctionne dans la durée. Le Tour de France et notre Grand Prix ont débuté ce week-end : le sport et la santé ça va ensemble ! La Roue d’Or sisteronaise organise cet événement dans un bel état d’esprit et dans l’éthique que nous défendons. »

A ses côtés se tenait l’ancien président de la mutuelle, Gérard Serreault : « Nous soutenons cet événement depuis le début, a-t-il précisé. Il n’y a que La Roue d’Or sisteronaise qui organise une course à étapes dans le département, et nous sommes très heureux de ce partenariat. » Devant le podium où se succédaient les coureurs à l’arrivée de la course, le plaisir des présidents était évident : « La mutuelle s’implique dans des partenariats avec de nombreux clubs sportifs qu’ils soient de rugby, de football, de boules, de hockey ou autre. Aujourd’hui, c’est le cyclisme, mais il n’y a pas un seul sport, il y a des sports. Avec la santé, ils forment un tout », ont-ils conclu.

Jean-Marie Delmaëre