Hypertension artérielle : les mesures de prévention

En France, 17 millions de personnes souffrent d’hypertension artérielle, mais plus de 6 millions d’entre elles l’ignorent, indique Santé publique France dans son dernier rapport. Comment lutter contre cette maladie qui touche de plus en plus de jeunes ?

Une pathologie silencieuse

L’hypertension artérielle (HTA) est la maladie chronique la plus répandue en France. Elle favorise le développement des maladies cardio-vasculaires, rénales, et des troubles cognitifs comme la démence. L’HTA se caractérise par une pression trop élevée dans les vaisseaux sanguins et peut entraîner des complications graves si elle n’est pas traitée. Les personnes atteintes ne présentent pas toujours de symptômes visibles. Toutefois, cette maladie peut se manifester par des maux de tête, des troubles visuels, des douleurs thoraciques, des vertiges et/ou un essoufflement.

Quels facteurs de risque ?

Plusieurs éléments contribuent à l’apparition de l’hypertension artérielle. Un âge avancé, une consommation excessive d’alcool, une surcharge pondérale ou une obésité figurent parmi les principaux facteurs de risque. Le manque d’activité physique et un mode de vie trop sédentaire ont aussi une incidence sur l’élévation de la pression artérielle. Un excès de sel dans l’alimentation peut entraîner une rétention d’eau qui augmente la pression sanguine. Enfin, si des membres de votre famille souffrent d’hypertension, vous êtes plus susceptible d’en avoir également.

Que faire à son niveau ?

La Société française d’hypertension artérielle (SFHTA) recommande plusieurs mesures préventives, telles qu’une alimentation équilibrée, pauvre en sel, ainsi que la pratique régulière d’une activité physique, si possible au quotidien (faire du vélo, prendre l’escalier…). Il est également conseillé d’arrêter de fumer, de limiter sa consommation d’alcool et parfois de modifier son mode de vie. Si ces changements ne suffisent pas, un traitement médicamenteux peut être nécessaire, et votre médecin vous orientera alors vers le plus adapté.

Pour qu’ils soient efficaces, les médicaments doivent être pris de manière stricte, quotidiennement et sans interruption. Le contrôle régulier de la pression artérielle par votre médecin ou votre cardiologue est essentiel. Ce dernier pourra vous indiquer la pression idéale en fonction de vos antécédents médicaux. Malheureusement, de nombreux patients sont diagnostiqués trop tard.

L’HTA : les mesures de prévention chez les jeunes

L’hypertension artérielle devient de plus en plus courante chez les moins de 40 ans. Plusieurs facteurs expliquent cette tendance, notamment un mode de vie malsain, une alimentation riche en produits ultratransformés et une sédentarité grandissante. Chez certaines femmes, l’utilisation de la pilule contraceptive, notamment celle contenant des œstrogènes, peut également influencer la tension artérielle. Dans ce cas, un simple changement méthode contraceptive doit suffire pour normaliser la pression artérielle.

L’autodépistage, un geste simple

Le tensiomètre, fiable et abordable, est un excellent outil pour surveiller régulièrement sa pression artérielle. Choisissez un appareil portant le marquage CE, gage de fiabilité. Voici quelques conseils pour l’utiliser correctement. Installez-vous dans un endroit calme. Placez le brassard au-dessus du coude, les pieds à plat sur le sol et le bras à hauteur du cœur. Restez détendu pendant la mesure, sans parler ni bouger.

Votre tension doit être inférieure à 13/8 si vous souffrez de l’une des pathologies suivantes : maladie cardio-vasculaire (cardiopathie ou accident vasculaire cérébral), diabète, maladie rénale chronique. Pour la majorité des personnes, l’objectif est d’avoir une pression artérielle inférieure à 14/9.

A savoir : le chiffre le plus élevé exprime la plus forte pression que le sang exerce lors de la contraction cardiaque, c’est la pression systolique; le chiffre le plus faible exprime la pression minimale qui reste dans les artères entre deux battements de cœur, c’est la pression diastolique.