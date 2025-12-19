Grippe : le pic de l’épidémie attendu pour les fêtes

L’épidémie de grippe s’installe officiellement sur l’ensemble du territoire. Cette année, deux virus sont aux manettes, dont un particulièrement virulent, le variant K désormais majoritaire en France. Il est encore temps de se faire vacciner pour passer les fêtes dans de bonnes conditions.

Le variant K du virus de la grippe (de son nom complet “J.2.4.1”), qui touche surtout les personnes âgées, se distingue par la facilité qu’il a de pénétrer dans les cellules respiratoires. Il donne des symptômes comme de la fièvre élevée et une forte toux, et s’accompagne de problèmes respiratoires importants. C’est un variant très transmissible, d’après l’Organisation mondiale de la santé (OMS).

Pour l’heure, toute la France est dans le rouge, indique Santé publique France dans son bulletin du 17 décembre. Le pic de l’épidémie est attendu pour la semaine prochaine, d’après les projections de l’Institut Pasteur.

Hôpitaux en voie de saturation

Les syndromes grippaux justifient déjà 2,8 % des passages aux urgences et 2,2 % de ceux suivis d’une hospitalisation, selon Santé publique France, avec une hausse de près d’un point de pourcentage en une semaine.

Les hôpitaux appellent à la plus grande vigilance, car les services d’urgence craignent d’être surchargés pendant la période des fêtes comme chaque année. Pour l’instant ce sont surtout des personnes de plus de 75 ans qui sont hospitalisées.

Afin d’éviter cela, les autorités sanitaires rappellent qu’il est encore temps de se faire vacciner. L’épidémie de grippe a été très sévère l’hiver dernier, avec une surmortalité importante (environ 17 600 décès). Elle pourrait l’être aussi cette année.

Nouveau : un autotest qui détecte la grippe et le covid.

Cette année, un nouvel autotest est disponible en pharmacie. Il permet de détecter à la fois la grippe et le covid. Il est à réaliser chez soi ou sur place. Pas d’écouvillon mais une petite éponge que l’on place dans les fosses nasales. Beaucoup plus facile d’utilisation que les précédents, il permet de détecter le variant K. Il n’est pas remboursé mais demeure un bon moyen de détecter ces deux maladies et d’éviter d’aller aux urgences.