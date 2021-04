Cette période anxiogène, nous empêche de rêver. Et, pourtant : avoir des projets et rêver de les réaliser, est humain. A Marseille, Lille ou Paris, un dispositif est mis en place pendant deux ans, auprès de jeunes talents, pour leur ouvrir le champ des possibles. Explications.

Réalise tes Rêves (Rtr) est un dispositif 100% inclusion pas comme les autres, qui s’inspire du mouvement international Right To Repair – le droit de réparer, le droit de se réparer, le droit de réparer la planète, qui se déroule en parallèle à Lille-Roubaix, Aix-Marseille et en Île-de-France et d’une durée 2 ans.

Un dispositif hors norme, pourquoi ?

Ce projet cible les personnes éloignées de l’emploi et en particulier les jeunes de 18 à 30 ans et les femmes. Un accompagnement quotidien, personnalisé, leur est proposé pour également gérer si nécessaire les problématiques annexes à l’emploi (logement, endettement, suivi psychologique, juridique…).

On propose aux bénéficiaires plus de 400 ateliers (en distanciel ou en présentiel), du coaching, un accompagnement personnalisé, une immersion en entreprise, des rencontres de personnalités, des expéditions nature… , dans le but de mener un projet professionnel durable.

En tout, 1 500 personnes seront accompagnées, 500 sur chaque territoire.

Rejoindre l’expérience : www.rtrexperience.org