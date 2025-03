En santé, les femmes ne sont pas des hommes comme les autres

Longtemps mises de côté par la recherche, les spécificités des femmes en matière de santé sont encore largement méconnues. Conséquences : des diagnostics tardifs, des traitements inadaptés et des risques accrus pour leur santé.

Les soins spécifiques pour les femmes ont longtemps été réduits à ceux de leur appareil reproducteur, comme si le reste de leur corps était identique à celui des hommes. Mais leurs artères, par exemple, sont plus fines, leur système immunitaire et leur métabolisme fonctionnent d’une autre façon puisque leurs chromosomes, et donc leurs hormones et leurs cellules, ne sont pas les mêmes.

Quand un homme se sent oppressé, on lui propose un électrocardiogramme. Quand c’est une femme, s’insurge la cardiologue, on lui prescrit des anxiolytiques. Claire Mounier-Vehier, cardiologue au CHU de Lille

Ces différences, trop souvent ignorées, ont bien sûr des conséquences graves. En France, les maladies cardio-vasculaires sont la première cause de mortalité chez les femmes. En cause, une méconnaissance des femmes elles-mêmes et des soignants face aux risques de problèmes cardiaques, et surtout des symptômes autres que ceux des hommes et qui sèment la confusion.

Confrontées à des douleurs thoraciques, elles appellent les secours en moyenne quinze minutes plus tard que les hommes, un délai qui peut leur coûter la vie. © Getty Images

Infarctus, des signes différents et sous-estimés

Prenons l’exemple de l’infarctus du myocarde. « Dans un cas sur deux, les femmes peuvent présenter la même douleur que les hommes. Mais, dans un cas sur deux, donc, les symptômes sont plus sournois : fatigabilité à l’effort, essoufflement, (…) signes digestifs », note Claire Mounier-Vehier, cardiologue au CHU de Lille.

