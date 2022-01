Sur son site Internet « Place de la santé », la Mutualité Française propose un décryptage des programmes santé des candidats à la présidentielle. Les prétendants à la course élyséenne participeront par ailleurs à un grand oral organisé par la fédération le 1er mars 2022.

Quelles sont les priorités des candidats à la présidentielle en matière de santé ? Comment mettre en perspective les chiffres avancés par chacun d’eux ? La Mutualité Française a étudié en détail toutes les propositions concernant l’accès aux soins. Les résultats de cette analyse figurent sur son site « Place de la santé ». Plusieurs thinks tanks, comme la Fondation Jean Jaurès, l’Institut Montaigne et Terra Nova ont participé à l’élaboration des contenus.

Une analyse neutre et objective des programmes présidentiels

« Nous avons reproduit l’expérience lancée lors de la présidentielle en 2017, précise Séverine Salgado, directrice générale de la Mutualité Française. Le premier objectif est de proposer une synthèse des propositions relatives à la protection sociale et à la santé. Et de produire également une analyse neutre, objective et factuelle de ces programmes. Pour cela nous vérifions et « factcheckons » les chiffrages et les informations avancées par les candidats. »

Sur le site Place de la Santé, les informations et chiffres avancés lors de la campagne sont vérifiés ©Mutualité Française

L’exemple des déserts médicaux

Sur la question des déserts médicaux par exemple, le site détaille le point de vue de Yannick Jadot pour lutter contre les difficultés d’accès aux soins. « Cela passe notamment par le fait d’acter la fin de la liberté d’installation des médecins. Mais aussi de planifier avec les régions la juste répartition des centres de santé et des cabinets libéraux », indique la plateforme à propos du programme du candidat d’Europe Écologie les Verts (EEV). Sur cette même thématique de l’isolement médical, Jean-Luc Mélenchon de la France insoumise recommande notamment la création de réseaux de centres de santé pluridisciplinaires publics en lien avec les hôpitaux. Candidate des Républicains, Valérie Pécresse envisage de son côté une dotation de « lutte contre la désertification sanitaire. Pour aider notamment les jeunes médecins à s’installer dans les territoires sous tension. »

Un grand oral des candidats

Jusqu’aux élections présidentielles, le site « Place de la santé » publiera régulièrement de nouvelles analyses. En parallèle, la Mutualité Française organisera un grand oral des candidats le 1er mars au Palais Brongniart, à Paris. Les prétendants à l’Élysée seront interrogés sur leurs projets pour la santé et la protection sociale. « En tant que corps intermédiaire, l’idée est de réunir les conditions pour un débat éclairé », rappelle Éric Chenut, président de la FNMF.