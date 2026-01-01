De bonnes dents,  c’est important !

Deux Français sur trois ressentent régulièrement des symptômes liés à une maladie de la bouche ou des dents, selon une étude réalisée en juin 2025 par l’Union française pour la santé bucco-dentaire. Pourtant, une prévention simple éviterait bien des soins lourds et coûteux.

Quelles pathologies ?

Les maladies bucco-dentaires sont des infections d’origine bactérienne qui s’attaquent aux tissus de soutien des dents. La plus fréquente, la carie, détruit les tissus durs de la dent. Non prise en charge, elle peut évoluer vers un abcès et infecter d’autres organes. « Les maladies du parodonte – gencive et os alvéolaire – sont aussi très courantes, explique le docteur Christophe Lequart, chirurgien-dentiste. La gingivite, irritation des gencives, provoque des saignements et des œdèmes. » L’étape suivante est la parodontite, « une inflammation qui s’étend progressivement vers l’os, en formant des poches infectées entre la gencive et la dent ». Sans traitement, la parodontite entraîne une destruction de l’os et un déchaussement des dents.

Qui est concerné ?

Les plus âgés ne sont pas les seuls touchés puisque « 72 % des 25-34 ans déclarent rencontrer, parfois ou souvent, des symptômes évocateurs de maladie parodontale », note l’enquête réalisée en juin 2025 par l’Union française pour la santé bucco-dentaire (UFSBD). Les personnes atteintes de certaines maladies chroniques comme le diabète, les fumeurs, les porteurs de prothèses dentaires ou encore les femmes enceintes sont susceptibles de développer des maladies parodontales. Pourtant, seul un Français sur cinq (19 %) présentant un profil à risque bénéficie d’un suivi médical renforcé.

« Le plus efficace est d’utiliser un dentifrice fluoré et du fil dentaire ou une brossette à passer entre les dents avant le brossage. Après, ne vous rincez pas la bouche abondamment pour garder un peu de dentifrice, ce qui permettra au fluor de continuer à agir » Docteur Christophe Lequart

Les facteurs de risque

