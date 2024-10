Covid-19, grippe : le temps des vaccins

La campagne de vaccination conjointe contre le Covid-19 et la grippe saisonnière a démarré le 15 octobre pour les plus de 65 ans, les personnes fragiles, immunodéprimées, et les femmes enceintes. Les deux vaccins pourront se faire simultanément.

#Communiqué 🗞️| Lancement de la campagne de #vaccination conjointe #grippe saisonnière et #Covid19 : une protection hivernale indispensable.@Assur_Maladie — Ministère de la Santé et de l'Accès aux soins (@Sante_Gouv) October 15, 2024

Depuis l’année dernière, on peut se faire vacciner contre le Covid-19 et la grippe saisonnière en même temps. Plus de 17 millions de Français ont déjà reçu un courrier (un « bon de vaccination ») de la part de l’Assurance maladie qui leur permet de bénéficier d’une prise en charge à 100 %. La campagne de vaccination se déroule du 15 octobre 2024 au 31 janvier 2025.

Double vaccination : comment ça marche ?

Le vaccin contre la grippe peut se coupler avec un rappel contre le Covid-19, précisent les autorités sanitaires qui souhaitent « ancrer le réflexe de la double vaccination chez les personnes à risque ».

Comme en 2023-2024, les injections contre le Covid-19 et la grippe peuvent être administrées le même jour, mais pas au même endroit (en principe sur chaque bras). L’Assurance maladie stipule que si les deux piqûres ne sont pas effectuées le même jour, il n’y a pas de délai spécifique à respecter entre les deux vaccinations.

Les personnes ayant reçu leur bon de vaccination sont invitées à se rendre chez leur pharmacien ou chez leur médecin traitant pour se faire vacciner. Les infirmiers et les sages-femmes peuvent également procéder aux deux injections. Après la vaccination, l’organisme a besoin de deux semaines pour former les anticorps nécessaires.

Réduire les formes graves et les hospitalisations

La grippe et le Covid-19 sont deux pathologies virales qui peuvent, dans certains cas, conduire à l’hôpital et avoir des conséquences fatales.

La vaccination vise à « protéger les plus vulnérables, car elle permet de réduire les formes graves et les hospitalisations », expliquent les autorités sanitaires, mais aussi à « réduire la pression sur le système de santé », dans un contexte où l’hôpital est déjà saturé.

L’hiver dernier, Santé publique France a recensé 1 540 000 consultations pour syndrome grippal, en France. En outre, ces syndromes grippaux ont engendré 73 676 passages aux urgences. Parmi ces passages, 19 %, soit 14 025 cas, ont conduit à une hospitalisation. La grippe a provoqué plus de 1 860 décès la saison dernière.