« Savoir écouter sans jugement, avec bienveillance et empathie, c’est très important »

Dominique Rudolf est président de Crésus Vosges, une association qui accompagne les personnes en surendettement ou en difficulté dans la gestion de leur budget.

« Quand je suis sorti de la vie professionnelle après une carrière dans la gendarmerie, je tenais à trouver une activité pour rester en contact avec le public. Un ami, bénévole chez Crésus, m’a parlé de l’association dont le rôle est de venir en aide aux personnes en difficulté financière. Je l’ai rejoint après une formation spécifique, et je m’y suis tout de suite plu.

Nous intervenons dans différents domaines : dans l’éducation, en aidant à construire et à tenir un budget ; ou encore dans l’accompagnement, en suivant les personnes dans le montage de dossiers de surendettement auprès de la Banque de France ou en les aidant à obtenir un microcrédit.

Pouvoir aider ces personnes à enfin sortir de leurs difficultés est fondamental pour moi.

Ces démarches ne sont pas faciles à comprendre pour les non-initiés et certains ont besoin d’être soutenus à chaque étape de la procédure. C’est très compliqué de demander de l’aide lorsque l’on se retrouve dans ces situations et, en ce moment, il y a énormément de demandes. En 2023, nous avons déposé près de 13 % de dossiers en plus auprès de la Banque de France par rapport à l’année précédente.

Toutes nos permanences sont pleines chaque semaine. Pouvoir aider ces personnes à enfin sortir de leurs difficultés est fondamental pour moi. Certaines arrivent complètement épuisées, perdues. C’est important de savoir les écouter, sans jugement, avec empathie et bienveillance. Quand on suit quelqu’un sur plusieurs années et qu’à la fin, la personne est arrivée à s’en sortir et à garder sa maison, c’est une grande satisfaction. »



Renseignements supplémentaires : cresus.org (l’association est présente sur tout le territoire).