Plus de 2 millions de tests ont été réalisés entre le 26 octobre et le 1er novembre 2020 et les délais de validation de résultat s’allongent constate la Drees.

Le nombre de tests RT-PCR continue d’augmenter fortement. Entre le 26 octobre et le 1er novembre, 2 186 600 tests ont été validés, soit près de 270 000 tests supplémentaires par rapport à la semaine précédente, et 550 000 tests supplémentaires au cours des deux dernières semaines.

La conséquence en est que la part des tests validés en moins de 24h et 48h diminue fortement. Le nombre particulièrement élevé de tests effectués entre le 26 octobre et le 1er novembre commence à peser sur la capacité des laboratoires à les traiter. La part des tests validés en moins de 24h et 48h diminue notablement. 42% des tests qui ont été validés la semaine dernière ont été prélevés dans les 24h auparavant, contre 48 % la semaine précédente. 80 % des tests qui ont été validés la semaine dernière ont été prélevés dans les 48h auparavant, contre 87 % la semaine précédente La part de tests validés en moins de 72h diminue plus légèrement : 93 % la semaine dernière contre 96 % la semaine précédente