Thon en boîte : attention au mercure !

En période estivale, les salades de thon ont la cote. Mais méfiance : selon une récente enquête menée par deux ONG, plus d’une boîte sur deux contiendrait des quantités de mercure dépassant la limite réglementaire.



Une contamination inquiétante

En 2024, les organisations non gouvernementales (ONG) Bloom et Foodwatch ont mandaté un laboratoire indépendant pour analyser 148 boîtes de thon en conserve, prélevées dans cinq pays européens (Allemagne, Angleterre, Espagne, France et Italie). Le résultat est sans appel : 100 % des échantillons sont contaminés au méthylmercure, une forme hautement toxique du mercure, classée cancérogène par le Centre international de recherche sur le cancer (CIRC).

Plus préoccupant encore, plus d’une boîte testée sur deux (57 %) excède la limite européenne la plus stricte en mercure (0,3 mg/kg) fixée pour certains poissons frais, comme le cabillaud ou les sardines, par exemple. Au total, 10 % des conserves analysées dépassent la norme spécifiquement retenue pour le thon frais, soit 1 mg/kg. Une valeur bien plus tolérante, fixée par les autorités européennes « sans aucune raison sanitaire », précise l’ONG Bloom.

Risques pour le système nerveux central

Or, le méthylmercure se concentre davantage dans le thon en conserve en raison du processus de cuisson. Et, consommé en grande quantité, ce dernier est toxique pour le système nerveux central. « Cette substance peut provoquer des troubles comportementaux légers ou des retards de développement chez les enfants exposés in utero ou après la naissance [par l’allaitement], même en l’absence de signes de toxicité chez la mère », avertit l’Agence française de sécurité de l’alimentation (Anses). Femmes enceintes et tout-petits sont donc tout particulièrement vulnérables.

Doit-on renoncer au thon ?

