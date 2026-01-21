Quels sont les médicaments les plus remboursés en France ?

De juillet 2024 à juin 2025, plus de 2,54 milliards de boîtes de médicaments ont été remboursées par l’Assurance maladie. Mais quels sont les médicaments les plus prescrits et ceux qui sont les plus chers ? Explications.

Doliprane, Zymad et Clamoxyl, voici les trois médicaments les plus prescrits en France, selon le panorama de 2024 par l’Assurance maladie. Mais ce sont les anticancéreux, pour lesquels les dépenses ont de manière générale augmenté de plus de 11 % en un an.

Pour rappel : le principe de solidarité de la Sécurité sociale permet de prendre en charge à la fois les maladies courantes et aussi celles qui nécessitent des traitements plus lourds.

Première place du podium : le Doliprane

Le Doliprane, qui permet de soulager les douleurs et de faire baisser la fièvre, est le médicament le plus prescrit en France. En 2024, l’Assurance maladie a remboursé plus de 430,3 millions de boîtes. Soit 10 par patient en moyenne, indique l’étude de l’Assurance maladie.

Sur la 2e marche, se trouve le Zymad (ou Uvedose, qui n’est pas à proprement parlé un médicament mais plutôt une supplémentation), utilisé en cas de carences de vitamines D. En 2024, 71,5 millions de boîtes ont été remboursées pour 21 millions de patients.

C’est un antibiotique à spectre large, le Clamoxyl qui se place en 3e position. En 2024, la collectivité a pris en charge 45,5 millions de boîtes.

Hausse des dépenses

Le rapport de l’Assurance maladie insiste sur la hausse des dépenses. En effet, les remboursements de médicaments en ville s’élèvent à 27,2 milliards d’euros en 2024. Soit une hausse de +7,6% par rapport à 2023 et de près de 45% sur 5 ans. Il souligne que ces hausses sont portées par des traitements très chers. Comme les nouveaux anticancéreux, en tête l’immunothérapie, qui ont révolutionné la prise en charge et la qualité de vie des patients.

Pour exemple : en 2015, un seul traitement dépassait 100 000 euros par patient et par an… en 2024, on en dénombre 21.

Enfin, des médicaments inefficaces, avec une amélioration du service médical rendu (ASMR) inexistante, sont encore très consommés, note le rapport.