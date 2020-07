Autrefois appelé « marche dans l’eau » et considéré comme une activité de seniors, le longe-côte a retrouvé ses lettres de noblesse depuis quelques années. Convivial et accessible à tous, ce sport, qui se pratique en combinaison et parfois équipé d’une pagaie, guidé par un animateur, présente de nombreux avantages. Il muscle, tonifie le corps entier et améliore le retour veineux. Chaque séance dure entre quarante-cinq minutes et une heure trente. Les seniors peuvent le faire à leur rythme (demandez conseil à votre médecin).



On peut l’exercer en club ou dans des centres de thalasso, sur toutes les côtes françaises. Les prix varient d’un club à l’autre.



Prix moyen d’une séance : 20 €. M. P.