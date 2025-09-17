Les pouches seront interdits à la vente en mars prochain

Les pouches, ces sachets de nicotine très appréciés des adolescents seront interdits en France à compter de mars 2026, en raison de leur toxicité et de leur caractère addictif.

Effet garanti

Commercialisés en France depuis 2022, les pouches ont la particularité d’apporter un effet stimulant et sont très populaires auprès des jeunes et sur les réseaux sociaux. Ce sont de petits sachets en tissu perméable qui renferment de la nicotine et des arômes artificiels mais sans tabac et sans fumée. Ils se glissent entre la lèvre et la gencive. Ils sont utilisés comme un substitut à la cigarette. Quand le sachet est placé entre la gencive et la lèvre, la nicotine se libère pendant environ trente minutes.

… et toxique

L’Agence nationale de sécurité sanitaire (Anses) avait déjà lancé un appel à la vigilance. Car des cas d’intoxication aiguë à la nicotine ont été signalés fin 2023 avec une vague d’appels dans les centres antipoison. L’an dernier, une étude de 60 millions de consommateurs en partenariat avec le Comité national contre le tabagisme (CNTC) a révélé la présence d’arsenic, jusqu’à six fois plus que dans une cigarette classique. Les analyses ont également montré la présence de plomb, d’antimoine et de formaldéhyde, des substances extrêmement toxiques. Par ailleurs, les teneurs en nicotine affichées sur les boîtes sont systématiquement en dessous de la réalité.

Certes, les pouches sont moins mauvais pour les poumons que les cigarettes, mais ils peuvent causer des problèmes buccaux et favoriser la dépendance.

« Les fabricants de tabac présentent ces produits comme des produits d’aide à l’arrêt du tabac. En réalité, ce ne sont pas du tout des produits d’aide à l’arrêt du tabac, mais des produits qui confortent l’addiction à la nicotine », explique Emmanuelle Béguinot, directrice du Comité national contre le tabagisme.

Une avancée pour la prévention anti-tabac

Les sachets, billes et gommes de nicotine seront interdits en France à partir de mars 2026, selon un décret paru le 6 septembre au Journal officiel. Les associations anti-tabac se réjouissent de cette décision. Car les pouches sont clairement toxiques et peuvent conduire à une addiction à la nicotine.

Une nouvelle étape dans la lutte contre le tabagisme, après l’éviction en février des cigarettes électroniques jetables et l’interdiction de fumer dans les espaces publics comme les parcs, les plages ou encore aux abords des écoles en vigueur depuis le 1er juillet 2025.

Cette interdiction sera effective en mars prochain chez les buralistes, mais tous ces produits à base de nicotine sont également vendus massivement en ligne sur les réseaux sociaux en provenance de Chine ou de Bulgarie.