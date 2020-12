Pour bien commencer l’année, la rédaction de Viva vous a concocté un éventail de bonnes lectures.

Un bol d’air

Un agenda arboré où l’on part à la (re)découverte des arbres et des arbustes d’Europe et d’ailleurs. Une invitation à en apprendre davantage sur ces piliers de nos écosystèmes, qui façonnent les paysages et inspirent nos civilisations.

Agenda arbres 2021, Tana éditions, 14,90 €.

Cuisiner est un acte citoyen

Ce petit ouvrage écrit par deux ingénieures agronomes revisite nos habitudes alimentaires via la culture punk. Non aux plats préparés, vive le fait-maison et les circuits courts, sans négliger le porte-monnaie! Chaque recette proposée s’accompagne d’une suggestion musicale.

Petit Manuel de cuisine punk, Louise Browaeys et Hélène Schernberg, Terre vivante, 10 €.

Les femmes à l’honneur

Le parcours de 300 femmes photographes de 130 origines différentes raconté par 160 autrices du monde entier. Un livre-manifeste, un ouvrage de référence.

Une histoire mondiale des femmes photographes, éd. Textuel, 69 €.

Spectacle vivant : après le reconfinement,

Malgré toutes les règles sanitaires mises en place pour éviter les contaminations dans les salles de spectacle et les cinémas, le reconfinement a à nouveau mis le monde de la culture à l’arrêt. Soyons solidaires et, maintenant que c’est possible, retournons rêver au théâtre, au cinéma, au concert, au cirque, dans les festivals…