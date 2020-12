Le Premier ministre Jean Casteix et le ministre de la Santé Olivier Véran ont présenté la stratégie de vaccination contre le coronavirus, jeudi 3 décembre dernier. Elle devrait débuter fin décembre, début janvier et concerner les résidents et personnels en Ehpad. Le vaccin sera gratuit pour tous et non obligatoire.

Le gouvernement confirme que la « situation sanitaire s’améliore progressivement » et que la France pourra « bientôt passer sous la barre des 10 000 cas quotidiens ». Mais, le Premier ministre a néanmoins rappelé que la « situation reste fragile ». Il a confirmé que campagne vaccinale « se fera en trois étapes », et que le début de son lancement en France « est une question de semaines ». La France disposera de 200 millions de doses. Cela permettra de vacciner 100 millions de personnes, car « les vaccins nécessitent deux injections à quelques semaines d’intervalle », a précisé Jean Casteix. « C’est plus que nos besoins », a-t-il rajouté mais « c’est la marge de sécurité que nous prenons ».

La vaccination sera gratuite et non obligatoire.

Le plan vaccinal

La vaccination contre la Covid-19, devrait débuter d’ici fin décembre – début janvier, et se fera en trois étapes.