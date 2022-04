Le mouvement woke, c’est quoi ?

En anglais, « woke » signifie « être éveillé ». Apparu aux Etats-Unis au XXe siècle, ce terme désigne d’abord les personnes conscientes des injustices qui pèsent sur les Noirs américains.

Le mouvement « woke » est ensuite généralisé à partir de 2014, après la mort de Michael Brown, ce jeune homme noir tué par la police, puis devient le mot d’ordre du mouvement Black Lives Matter (« stay woke »).

Lutter contre toutes les discriminations

Peu à peu, son emploi s’élargit pour regrouper les luttes contre toutes les sortes de discriminations, et également le combat pour la protection de l’environnement. On le retrouve aujourd’hui dans l’espace politique et médiatique français.

Un courant non moralisateur

Mais avec une connotation péjorative. Le « wokisme » fait désormais référence à une sorte de courant moralisateur, qui imposerait une « censure bien-pensante » sur tous les sujets liés aux discriminations ou à la défense du climat.

En réalité, cette expression soulève de véritables interrogations sociétales et historiques (par exemple, doit-on déboulonner les statues d’hommes célèbres qui ont encensé l’esclavagisme ?). Ces questions doivent être posées, débattues. On est donc bien loin de la censure.