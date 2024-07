Le mouvement social se mobilise contre l’extrême droite

Avant le deuxième tour des élections législatives, syndicats, mutuelles et associations appellent à voter massivement contre le Rassemblement national. L’ensemble de ces organisations insistent sur les menaces pour la démocratie et l’Etat de droit en cas de victoire de l’extrême droite.

« Pour soutenir les valeurs républicaines, démocratiques, laïques et sociales. » Dans la foulée des résultats du premier tour des élections législatives, la Fédération nationale de la Mutualité Française (FNMF) a insisté sur la nécessité de « faire barrage à l’extrême droite ». Suite au score du Rassemblement national, arrivé en tête le 30 juin dernier, la FNMF a exhorté les électeurs à un « rejet absolu de l’antisémitisme et de toute forme de racisme, à voter et faire voter pour les candidats républicains les mieux placés pour l’emporter. »

Menaces sur l’Etat de droit

Au sein du mouvement mutualiste, la Fédération des mutuelles de France (FMF) a également fait entendre sa voix et sa détermination à battre le RN. « Ce qui est en jeu le 7 juillet prochain, c’est notre Etat de droit, qui sera abîmé si l’extrême droite obtient, comme c’est possible, la majorité absolue des sièges à l’Assemblée nationale. La démocratie va être mise à mal. »

Intersyndicale

Par ailleurs, cinq des principaux syndicats se sont alliés pour exprimer leurs craintes suite aux résultats du premier tour. « L’extrême droite au pouvoir ce sont des libertés en moins. Et des politiques publiques discriminantes. Les organisations syndicales CFDT, CGT, UNSA, FSU et Solidaires appellent à un sursaut démocratique, social et républicain dans les urnes dimanche 7 juillet. »

Monde associatif

Plusieurs associations, engagées dans l’urgence sociale et environnementales, à l’instar d’ATD Quart Monde, de la Fédération des acteurs de la solidarité (FAS), d’Oxfam et Greenpeace ont également insisté sur les risques pour la France si le scénario du premier tour se reproduit. « Le deuxième tour de ces élections législatives sera décisif et historique, a déclaré Médecins du Monde. Nous lançons cet appel aujourd’hui car nous défendons un projet de société démocratique fondé sur des valeurs de solidarité. Où l’intérêt général et la lutte contre les inégalités sanitaires, sociales et environnementales sont au cœur des préoccupations politiques. »