La 3ème vague sera celle de la santé mentale en péril, alertent les psychiatres. Ils appellent à une prise de conscience gouvernementale et proposent un « Matignon de la psychiatrie », secteur en souffrance depuis des années.

Troubles du sommeil, tristesse, colère, anxiété, le moral des Français est en berne avec la crise sanitaire qui dure, les confinements successifs et autre couvre-feu. Le secteur de la psychiatrie, parent pauvre de la santé publique depuis des années, se retrouve maintenant en première ligne pour soigner les patients, au bout du rouleau.

L’appel des psychiatres

Lors d’une visioconférence, jeudi 3 décembre, cinq professionnels de la santé mentale ont lancé un appel au gouvernement. Les psychiatres et psychologues Serge Hefez, Rachel Bocher, Marion Leboyer, Marie-Rose Moro, et la philosophe et psychanalyste Cynthia Fleury, s’inquiètent de l’état psychique des Français et proposent un « Matignon de la santé mentale », au plus vite, pour sauver la psychiatrie en souffrance. La Dr Rachel Bocher, Présidente de l’Intersyndicat national des praticiens hospitaliers (Inph) à Nantes, demande « moins de discours mais des actes ».

Car, suite à cette crise sanitaire, tous les âges sont concernés par les troubles psy. « Les enfants et les adolescents sont particulièrement touchés », explique Marie-rose Moro, directrice de la Maison de Solenne à Paris. « Sans parler des personnes âgées qui ont beaucoup souffert du manque de liens avec leurs proches, complète Serge Héfez, et chez qui, on a observé de nombreux syndromes de glissement (Ndlr se laisser mourir).

En 2019, 12 millions de Français étaient touchés par une maladie psychiatrique sévère (troubles anxieux, dépressions, suicides, schizophrénies, troubles du spectre de l’autisme).

Les points du « Matignon de la psychiatrie et de la santé mentale »

Les professionnels appellent donc à un « Matignon de la psychiatrie et de la santé mentale ». Ils souhaitent aussi que soit créée une mission interministérielle d’une durée de 6 mois, pour élaborer un projet de loi psychiatrie et santé mentale dont les conséquences financières devront figurer dans le Plfss 2022.

Concrètement, le collectif revendique :

• une amélioration de la lisibilité des parcours de soins,

• un accès de soins de proximité pour tous,

• un soutien à la prévention et au repérage précoce,

• des moyens dédiés à la recherche et à l’innovation dans le domaine de la psychiatrie.

Les spécialistes de la santé mentale souhaitent de grandes campagnes d’information sur les maladies psychiques, afin que les malades osent parler de leurs troubles et surtout qu’ils ne tardent pas à consulter dès les premiers symptômes : fatigue, tristesse, insomnie…

Les professionnels de l’appel pour un « Matignon de la santé psychique » :