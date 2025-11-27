Les fonds pour la lutte contre le sida commencent à manquer cruellement, s’inquiètent les associations. A la veille de la Journée mondiale, le 1er décembre, l’ONU met en garde contre les conséquences désastreuses que cela pourrait entraîner pour les malades et la prévention.

Les baisses, voire les coupes budgétaires pourraient mettre à mal la prévention, l’accès aux traitements et l’espoir d’en finir avec le VIH d’ici à 2030. L’Onusida, organisation de l’ONU chargée de la lutte contre le sida, tire la sonnette d’alarme et rappelle que le combat contre le VIH n’est pas terminé.

Désintérêt pour le sida ?

De nombreux donateurs au niveau mondial ont déjà ralenti voire coupé brutalement leur financement. Fabrice Pilorgé, de l’association Aides, fer de lance de la lutte contre le sida, s’inquiète pour les malades.

« Ce désintérêt pour le VIH est à l’échelle internationale et est également à l’échelle nationale en France et dans d’autre pays. Tout se passe comme si les décideurs, les autorités pensaient que comme on a fait d’énormes progrès, on peut baisser la garde. Mais pour faire les derniers mètres et pour vraiment atteindre la fin de l’épidémie VIH, au contraire, il faut redoubler d’effort. Et là, on voit l’argent disparaître partout. »

De son côté, l’Onusida s’alarme dans son dernier rapport, à l’occasion de la Journée mondiale le 1er décembre, « des conséquences dévastatrices » que ces coupes pourraient engendrer notamment dans la prévention, dans l’accès aux traitements et pour la recherche. Ainsi, tout le système de prise en charge en serait fragilisé. La lutte contre le sida « subit actuellement son revers le plus important depuis des décennies », a annoncé mardi 25 novembre l’organisation mondiale, et cela a provoqué une « onde de choc » dans les pays fortement touchés par la maladie et à revenu faible et intermédiaire.