« Je rencontre des personnes avec qui je partage des moments inoubliables »

Eric est bénévole pour APF Evasion France handicap. Il accompagne depuis quinze ans des personnes polyhandicapées pendant leurs vacances.

On me demande souvent si j’ai vu Un p’tit truc en plus. Non, je n’ai pas encore regardé le film d’Artus, mais ce “p’tit truc en plus”, je l’ai découvert il y a quinze ans, en tant que bénévole pour un séjour avec des personnes en situation de handicap. C’est mon grand-père, amputé des deux jambes après un accident, qui m’a sensibilisé. A 6 ans, je passais mes vacances d’été seul avec lui, c’était merveilleux.

A la retraite, je suis tombé sur une annonce de l’association APF France qui recherchait des bénévoles. Deux jours après, je partais à Villeurbanne pour mon premier séjour. J’avais peur de ne pas être à la hauteur, mais dès les premiers instants, ça a été une explosion de vie. J’ai rencontré des personnes polyhandicapées avec lesquelles j’ai partagé des moments inoubliables.

Depuis, j’y fais deux ou trois séjours par an. Il y a beaucoup d’humour et d’autodérision. Il n’est pas rare d’entendre des personnes en fauteuil nous dire : “Alors, on va marcher ?” avant d’éclater de rire. Et je me souviens d’une jeune fille d’une vingtaine d’années en fauteuil. Un soir, nous sommes allés en ville. Elle n’était jamais sortie la nuit dans une ambiance festive d’été. Elle a alors confié que jamais elle n’aurait cru pouvoir vivre un si bon moment. C’était très émouvant. Ces séjours m’apportent énormément. »