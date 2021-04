L’interruption volontaire de grossesse (Ivg) devrait être désormais possible, en ville, jusqu’à 9 semaines, pour toutes les femmes, d’après les nouvelles recommandations de la Haute autorité de santé (Has).

L’autorité de santé vient d’actualiser l’offre de soins pour les femmes ayant recours à l’Ivg médicamenteuse, en ville. Elle précise que le délai pourrait aller jusqu’à 9 semaines d’aménorrhée.

Jusqu’à 9 semaines

Désormais, il serait possible pour une femme, d’avoir recours à l’Ivg médicamenteuse en ville, jusqu’à 9 semaines d’aménorrhée, au lieu de 7 semaines. Ce délai avait été allongé pendant le premier confinement, pour limiter les déplacements et alléger la charge des établissements de santé. Mais, ce n’était que transitoire. Bonne nouvelle donc, la Has préconise de conserver ce délai de 9 semaines. Un quart des Ivg médicamenteuses sont concernées. Le reste étant réalisé en établissements de santé où elles sont possibles jusqu’à 9 semaines d’aménorrhée.

Le but ? réduire le délai d’accès à l’IVG médicamenteuse, élargir l’offre de soin, qui doit être possible en ville comme à l’hôpital. Haute autorité de santé (Has)

En pratique

La Has considère que l’Ivg médicamenteuse peut être réalisée jusqu’à 9 semaines, par un médecin ou une sage-femme, en ville, ou dans un centre d’éducation et de planning familial (Cpef) ou dans un centre de santé.

la méthode médicamenteuse repose sur l’association de l’antiprogestérone mifépristone et d’une prostaglandine, le misoprostol.



L’objectif est que l’accès à l’Ivg soit simple et rapide : chaque femme doit obtenir un rendez-vous dans les 5 jours suivant son appel. Les consultations médicales préalables à l’Ivg peuvent se faire en présentiel ou en téléconsultation, avec l’accord de la femme et si le médecin ou la sage-femme l’estiment possible.

Et pour les Ivg chirurgicales ?

Pour les Ivg chirurgicales, le délai en vigueur est de 12 semaines de grossesse, soit 14 semaines d’aménorrhée. Un allongement de 14 à 16 semaines avait été évoqué par des parlementaires en octobre 2020. Mais le texte a finalement été retiré de l’ordre du jour. Aujourd’hui, aucun autre débat n’a été lancé. Pourtant, en Europe, d’autres pays ont allongé ce délai, comme le Royaume-Uni, l’Espagne…