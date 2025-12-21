Il y a 40 ans, Coluche lançait les Restos du cœur

La première distribution de repas des Restos du cœur a eu lieu à Gennevilliers en décembre 1985. Quelques mois à peine après avoir lancé son appel sur Europe 1, Coluche enfilait un calot de cuisine. Quarante ans plus tard, son intuition est devenue une véritable institution.

Sur la photo, Coluche a les traits tirés. Il a troqué son nez rouge contre un calot de cuisine. L’humoriste esquisse un sourire fatigué, mais soulagé. Devant lui : du pain, des œufs, des pommes de terre. Les tout premiers repas des Restos du cœur sont distribués sous un chapiteau monté à la hâte. Nous sommes à Gennevilliers, le 21 décembre 1985, jour du lancement de la première campagne de l’association. Tout est parti d’un appel lancé trois mois plus tôt, le 26 septembre 1985, sur Europe 1, dans son émission « Y’en aura pour tout le monde ».

Ce jour-là, Coluche improvise mais ne plaisante pas. « Aujourd’hui, il n’y a pas que les clochards à nourrir. Il y a des chômeurs, des gens qui ont une famille, un foyer… C’est à ces gens-là qu’on s’adresse. » Nous sommes au milieu des années 1980 : le chômage explose, la pauvreté est de plus en plus visible. Son idée paraît folle : récupérer les excédents de l’industrie alimentaire, détruits pour maintenir les prix du marché, et les redistribuer à celles et à ceux qui en ont besoin.

« Une grande cantine gratos »

« Et puis on essaiera un jour de faire une grande cantine, peut-être cet hiver, gratos. Voilà. Je lance l’idée comme ça. S’il y en a que ça intéresse, ils nous écrivent. » Et la France répond. Des centaines de lettres affluent, des particuliers proposent leur aide, des entreprises se mobilisent. Dès le premier hiver, 5 000 bénévoles s’engagent. En quelques mois, 8,5 millions de repas sont servis. L’élan dépasse toutes les espérances.

Jean-Jacques Goldman compose La Chanson des Restos. L’artiste se souvient de la demande que Coluche lui a faite : « Salut, il nous faudrait une chanson pour les Restos du cœur… un truc qui cartonne. – Quand ? – La semaine prochaine. Tout était déjà là : la force de Coluche, la force de l’idée. Et tout est encore là. Intact. Sauf lui. » Car Coluche meurt de façon brutale en 1986.

35 % de l’aide alimentaire

Son épouse Véronique reprend alors le flambeau et l’association traverse les décennies. En 1989, la « loi Coluche » accorde une réduction d’impôt sur les dons faits aux associations caritatives. Et en 2016, les Restos font partie des organisations retenues par la Commission européenne afin de lutter contre le gaspillage alimentaire. Ce qui ne devait durer qu’un hiver représente aujourd’hui 35 % de l’aide alimentaire distribuée en France.