A l’occasion de la Journée mondiale des donneurs de sang, le 14 juin, l’Etablissement français du sang (EFS) lance une grande mobilisation partout en France pour rappeler l’importance du don de sang. Un geste bénévole essentiel au fonctionnement du système de santé.

« Aujourd’hui, les réserves sont à un niveau préoccupant. » A l’approche des vacances d’été, l’Etablissement français du sang (EFS) alerte sur un déficit qui menace l’équilibre des stocks de produits sanguins, destinés à la transfusion. « A ce jour, il manque 15 000 dons en France. Un déficit à combler au plus vite pour répondre aux besoins des patients. »

Des réserves insuffisantes

Les réserves de concentrés de globules rouges atteignent actuellement environ 75 000 unités. Loin du seuil de 90 000 unités considéré comme stable. « Il est donc urgent de donner dès que possible pour inverser la tendance », souligne l’établissement. Cette situation s’explique notamment par les nombreux jours fériés du mois de mai, qui ont réduit la fréquentation des collectes. Les épisodes de fortes chaleurs ont également entraîné une baisse de participation et l’annulation de certaines opérations de collecte.

Peu de temps de conservation

Pourtant, les besoins restent constants. Chaque jour, les produits sanguins permettent de prendre en charge des victimes d’accidents, des femmes confrontées à des hémorragies lors de l’accouchement, mais aussi des patients atteints de cancers, de maladies du sang ou de pathologies chroniques. La mobilisation est d’autant plus nécessaire que les produits sanguins ne se conservent pas très longtemps. 42 jours pour les globules rouges et seulement 7 jours pour les plaquettes. Les stocks doivent donc être renouvelés en permanence.

Un million de transfusions

En France, plus d’un million de patients bénéficient chaque année de transfusions ou de traitements dérivés du sang. Pourtant, les donneurs réguliers représentent seulement 4 % des personnes en âge de donner. L’EFS rappelle à ce sujet que toute personne âgée de 18 à 70 ans, pesant plus de 50 kilos et reconnue apte lors de l’entretien médical préalable peut donner son sang. Les collectes et les Maisons du don sont recensées sur le site de l’établissement de référence.